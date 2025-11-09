Διαστημικός Αβδάλας: 33 πόντοι και... παράσταση στο NCAA

Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε μία ονειρική εμφάνιση στο NCAA, σημειώνοντας 33 πόντους με 5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, χαρίζοντας στο Βιρτζίνια Τεκ τη νίκη επί του Πρόβιντενς με 107-101 στην παράταση.

Ο νεαρός Έλληνας γκαρντ ήταν ασταμάτητος, παίρνοντας από το χέρι την ομάδα του και οδηγώντας την στο δεύτερο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα στο φετινό κολεγιακό πρωτάθλημα. Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι αποθέωσαν την εμφάνισή του, χαρακτηρίζοντάς την «δήλωση παρουσίας» για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ στις ΗΠΑ.