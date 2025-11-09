Σπορ Μπάσκετ Basket League ΑΕΚ ΠΑΟΚ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 76-78: Μεγάλο διπλό με «game winner» του Μπράουν

Ο ΠΑΟΚ έφυγε με μεγάλη νίκη από την έδρα της ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της GBL, χάρη σε καλάθι του Μπράουν, 1 δευτερόλεπτο πριν τη λήξη.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ματσάρα ολκής στη Sunel Arena, με τον ΠΑΟΚ να φέρνει τούμπα το παιχνίδι μετά το πρώτο ημίχρονο, να ελέγχει την κατάσταση στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως η Ένωση με ανατροπή διαρκείας και ενέργεια ισοφάρισε λίγο πριν από το τέλος (76-76). Ο παίκτης που «μίλησε» στο φινάλε όμως ήταν ο Στέφεν Μπράουν, που με λέι απ χάρισε τη νίκη στον ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα της Ένωσης και ανέβασε την ομάδα του στο 5-1, την ώρα που η Ένωση γνώρισε 2η σερί ήττα (4-2 το ρεκόρ της). 

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, χάρη στον ΡαϊΚουάν Γκρέι. Ο Αμερικανός έδωσε τον τόνο, ο Φλιώνης ακολούθησε και με το καλημέρα οι κιτρινόμαυροι έχτισαν διαφορά (14-6, 4'). Ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις από την περιφέρεια και με τους Ντίμσα και Μέλβιν μείωσε (16-14, 7'). Ο Σίλβα έδωσε ανάσα στην Ένωση με δική του προσπάθεια (21-16, 8'). Ο Τζόουνς μείωσε, αλλά την τελευταία λέξη στο δεκάλεπτο την είπε ο Χαραλαμπόπουλος, για το 23-18.

Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους ανέλαβαν δράση στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, με την ΑΕΚ να χτίζει διαφροά (30-22, 12'). Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την ένταση στην άμυνα και μείωσε με τον Περσίδη (30-27, 16'). Ο Χαραλαμπόπουλος «ξεκλείδωσε» την άμυνα του ΠΑΟΚ, με δικό του τρίποντο και με τον Γκρέι να παίρνει τα ηνία στη συνέχεια η ΑΕΚ ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (40-29, 19'). Το πρώτο μέρος έκλεισε με τον Περσίδη να σκοράρει, μειώνοντας σε 40-31.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις με τον Μπεν Μουρ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και μείωσε (45-39, 22'). Οι παίκτες του Ζντοβτς συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, με τον Τζάκσον να ανεβάζει στροφές και να μειώνει σε απόσταση αναπνοής (48-47, 24'). Ο Μουρ συνδέθηκε με το καλάθι της ΑΕΚ, η Ένωση έκανε τη μία κακή επιλογή μετά την άλλη και το προβάδισμα άλλαξε χέρια (48-49, 25'). Τζόουνς και Κόνιαρης έκαναν ζημιά στην άμυνα της ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ να χτίζει διαφορά (52-55, 27'). Το εξαιρετικό δεκάλεπτο του ΠΑΟΚ έκλεισε με τον Μουρ να γράφει τον επίλογο, για το +4 της ομάδας του (54-58).

Το μομέντουμ ήταν στα χέρια των παικτών του ΠΑΟΚ. Ο Ντίμσα βρήκε λύσεις από την περιφέρεια, την ώρα που η ΑΕΚ ήταν άστοχη, με τη διαφορά να φτάνει σε διψήφια επίπεδα (58-69, 33'). Ο Ντίμσα είχε πάρει... φωτιά και με νέο τρίποντο έφερε τον ΠΑΟΚ στο +21 (60-72, 34'). Η ΑΕΚ άρχισε να γίνεται πιο aggressive και στις δύο πλευρές. ο Γκρέι έδωσε τον τόνο, ο Μπάρτλεϊ ακολούθησε και μείωσε τη διαφορά (68-72, 36'). Ο Μπράουν έδωσε σκορ στον ΠΑΟΚ με δικές του προσπάθειες, την ώρα που ο Μπάρτλεϊ είχε μπει στην εξίσωση για την ΑΕΚ (72-76, 38'). Το θρίλερ συνεχίστηκε στα Λιόσια, με τον Σίλβα να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα (76-76, 46,6'' για το τέλος). Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανανεώσει επιθέσεις και ο Μπράουν με λέι απ έφερε την ομάδα του μπροστά στο σκορ (76-78, 1'' για το τέλος).

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 40-31, 54-58, 76-78.

Πηγή: Athletiko

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Basket League ΑΕΚ ΠΑΟΚ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader