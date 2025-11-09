Ολυμπιακός - Καρδίτσα 102-82: Εύκολη επικράτηση στην επιστροφή του Έβανς

Ο Ολυμπιακός επέκτεινε το σερί του στην GBL στο 6-0, αφού κέρδισε άνετα στο ΣΕΦ με 102-82 την Καρδίτσα και παρέμεινε πρώτος και αήττητος στη βαθμολογία.

Το γεγονός του αγώνα ήταν η επιστροφή του Κίναν Έβανς μετά από 491 ημέρες σε επίσημο παιχνίδι και στο εξαιρετικό ντεμπούτο του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα είχε μετά από 18 λεπτά συμμετοχής 15 πόντους, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 ριμπάουντ.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Χολ με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ο Ντόρσεϊ με 19 πόντους, 3 ασίστ και 4 ριμπάουντ και ο Πίτερς με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Επίσης ο Εβάν Φουρνιέ ξεπέρασε πλήρως την ίωση και είχε 15 πόντους, 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και ισάριθμα κλεψίματα.

Από την πλευρά της Καρδίτσας ξεχώρισαν ο Μπράντον Τζέφερσον με 16 πόντους και 2 κλεψίματα και ο Ντέιμιαν Τζέφερσον με 16 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Επόμενη αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στις 12 Νοεμβρίου με τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ, ενώ για την Καρδίτσα έρχεται εντός έδρας ματς με την Οστάνδη (11/11) για το BCL.

Δίκαιο «ερυθρόλευκο» +16 με επιστροφή Έβανς

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Τζέφερσον βρήκε ρυθμό για την Καρδίτσα, αλλά τα τρίποντα των Ντόρσεϊ - Παπανικολάου έδωσαν μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό (10-9 στο 4').

Η «ερυθρόλευκη» ένταση ανέβηκε, ο Χολ έφτασε τους 8 με δυναμικό κάρφωμα και το σκορ έγινε 16-9 (στο 6').

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με τους Πειραιώτες με 24-21 μετά από καλάθι του Χόρχλερ και την Καρδίτσα να παίζει αρκετά καλά.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Έβανς έκανε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό και με τρίποντο αποθεώθηκε από τον κόσμο, ενώ με τη βοήθεια των Φουρνιέ (3π) και Πίτερς (5π) η διαφορά πήγε στο +11 (37-26 στο 13').

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ιδιαίτερα ανταγωνιστική εικόνα και εκμεταλλευόμενοι την χαλάρωση των γηπεδούχων μείωσαν σε 40-33 (στο 16').

Οι Πειραιώτες έπαιζαν με πεντάδα χωρίς χημεία (Λι, Λάρι, Φουρνιέ, Πίτερς, Αντετοκούνμπο) και μετά από ανισορροπία στην άμυνα είδαν τη διαφορά από το +11 να πέφτει στους 6 (43-37 στο 18').

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να κάνει επιμέρους 12-2 με πρωταγωνιστή τον Φουρνιέ (7π) και να προηγείται με 55-39!

Διαχείριση από τον Ολυμπιακό, το πάλεψε η Καρδίτσα

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Έβανς να παίρνει και άλλο χρόνο συμμετοχής και να διατηρεί με 6 πόντους και 3 ασίστ το άνετο προβάδισμα (65-46 στο 24') των γηπεδούχων που είχαν «αγκαλιάσει» ήδη τη νίκη.

Ο Ντόρσεϊ (12π) επέστρεψε στο παρκέ για το 72-55 με τρίποντο και κόπασε τις προσπάθειες για μείωση των φιλοξενούμενων, ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε με τον Ολυμπιακό μπροστά με 78-64 και να έχει ουσιαστικά τελειώσει το ματς.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο οι Πειραιώτες είχαν «χαλαρώσει» αρκετά και οι παίκτες του κόουτς Παπανικολόπουλου το εκμεταλλεύτηκαν και μείωσαν σε 84-75 στο 34ο λεπτό με τον Δίπλαρο να βρίσκει ρυθμό με 11 πόντους και 5 ασίστ.

Έβανς, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ επέστρεψαν στο παρκέ με τον Αμερικανό γκαρντ με ασίστ και καλάθι και φάουλ να οδηγεί σε σερί 6-0 την ομάδα του για το 90-75 στο 36ο λεπτό.

Δύο λεπτά πριν το φινάλε όλα είχαν κριθεί με τους Πειραιώτες να προηγούνται με 95-78, ενώ στο τέλος πανηγύρισαν το 6/6 στο Πρωτάθλημα με 102-82.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 55-39, 78-64, 102-82.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Χολ, Λαρεντζάκης, Έβανς, Λι, Νετζήπογλου, Πίτερς, Αντετοκούνμπο, Φουρνιέ.

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον, Έλις, Κασσελάκης, Τζέφερσον, Μάντσεν, Οκόρο, Χόρχλερ, Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος, Καμπερίδης, Χουγκάζ.

