Ολυμπιακός: Οι «χρυσοθήρες» της αυλαίας και η ανάγκη για αλλαγή εκ των... έσω

Ο Ολυμπιακός με οδηγό την σκληρή του άμυνα στο τέλος του αγώνα πήρε μια σπουδαία νίκη (80-71) απέναντι στη Παρτιζάν, σε ένα ματς-θρίλερ για την 9η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σε εξαιρετικό βράδυ τον Τόμας Γουόκαπ, που με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και καθοριστικές άμυνες έδωσε μια σημαντική νίκη στην ομάδα του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε για μια ακόμη φορά επιθετική... πολυφωνία από την ομάδα του, που με εξαιρετική αμυντική προσήλωση στο τέλος πήρε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Καθοριστικός στο τελευταίο δίλεπτο και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος με σπουδαίες άμυνες αποτέλεσε το «κλειδί» της αναμέτρησης στο τέλος. Εντούτοις, ο Ολυμπιακός έχει ακόμη πολλά να διορθώσει, ώστε να γίνει ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο της Euroleague..

Η Παρτιζάν επέλεξε under και ο Γουόκαπ... απάντησε

Eurokinissi

Ένα από τα καλύτερα νέα της βραδιάς απέναντι στους Σέρβους, ήταν η εμφάνιση του Γουόκαπ. Ο Ομπράντοβιτς έδωσε οδηγία στους παίκτες να «ασφαλίσουν» την ρακέτα και να αφήσουν χώρο στον Γουόκαπ να σουτάρει.

Ο PG του Ολυμπιακού ευστόχησε σε δυο τρίποντα, έβαλε συνολικά 15 πόντους και όλα έγιναν πιο εύκολα. Τόσο ο Μιλουτίνοφ, όσο και ο Χολ, βρήκαν περισσότερο χώρο για δράση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην συνέντευξη Τύπου είπε πως ο ίδιος αφήνει ελεύθερο τον «Θωμά» να αποφασίσει αν θα σουτάρει ή όχι. Κάθε φορά που ο Τεξανός σουτάρει καλά από απόσταση, οι «ερυθρόλευκοι» θα αναγκάζουν την άμυνα να αλλάξει το πλάνο της και να αφήσει ελεύθερο χώρο στην ρακέτα.

Η διπλή «απειλή» και οι δεύτερες ευκαιρίες

Eurokinissi

Η Παρτιζάν δεν έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει την φετινή σεζόν. Έβαλε τους χειριστές της μπάλας να επιτεθούν στο καλάθι με floater με mid-range σουτ (κυρίως από τον Γουάσινγκτον που είχε 20 πόντους), αλλά και πιο κοντά στο καλάθι με κύριο εκφραστή τον Τζόουνς (17 πόντοι). Ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός πως είχε 15(!) επιθετικά ριμπάουντ και το τρίποντο του μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο ήταν σχεδόν στο 50%, δεν κατάφερνε να προσπεράσει τους Σέρβους.

Κι αυτό γιατί έδινε δεύτερες ευκαιρίες, άφηνε την Παρτιζάν να κλέψει (τελείωσε το ματς με 12 κλεψίματα) και έκανε πάρα πολλά λάθη (18 έναντι 17 ασίστ). Μέχρι το 35ο λεπτό, οι Πειραιώτες ήταν soft και δεν χρησιμοποιούσαν σωστά τα φάουλ τους. Είναι ενδεικτικό πως οι γηπεδούχοι έκαναν μόλις 14 φάουλ. Το... μάξιμουμ για να μην στείλεις τον αντίπαλο στις βολές είναι τα... 16.

Οι «παλιοί» που έσωσαν την παρτίδα και η ανάγκη για αλλαγές

Eurokinissi

Στο τελευταίο πεντάλεπτο, ο Ολυμπιακός έκανε ακριβώς ό,τι έπρεπε, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν κι αυτοί... όσα δεν έπρεπε. Η soft άμυνα, έγινε πίεση στην μπάλα, ο Μιλουτίνοφ, μαζί με τον ΜακΚίσικ παίξανε καθοριστικές άμυνες (με τον πρώτο να τελείωνει το ματς με 8 πόντους και 10 ριμπάουντ) και οι Πειραιώτες πήραν μια πολύτιμη νίκη για την συνέχεια.

Μια νίκη που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κρύψει τα προβλήματα. Οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να βρουν και εναλλακτικούς τρόπους πέρα από την motion επίθεση, όταν ο αντίπαλος πιέζει τους χειριστές, αλλά και να αξιοποιήσει καλύτερα τον Βεζένκοφ που πλέον έχει σε κάθε ματς έναν αντίπαλο να γίνεται... σκιά του. Ο Νοέμβρης δεν κρίνει τίτλους και όσο η ομάδα του Μπαρτζώκα νικάει, κερδίζει πολύτιμο χρόνο για να βρει την «συνταγή».