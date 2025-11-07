Ολυμπιακός - Παρτιζάν 80-71: «Θρυλικές» ψυχάρες έριξαν στο καναβάτσο τους Σέρβους στο τέλος

Ο Ολυμπιακός με οδηγό την σκληρή του άμυνα στο τέλος του αγώνα πήρε μια σπουδαία νίκη (80-71) απέναντι στη Παρτιζάν, σε ένα ματς-θρίλερ για την 9η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σε εξαιρετικό βράδυ τον Τόμας Γουόκαπ, που με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και καθοριστικές άμυνες έδωσε μια σημαντική νίκη στην ομάδα του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε για μια ακόμη φορά επιθετική... πολυφωνία από την ομάδα του, που με εξαιρετική αμυντική προσήλωση στο τέλος πήρε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Καθοριστικός στο τελευταίο δίλεπτο και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος με σπουδαίες άμυνες αποτέλεσε το «κλειδί» της αναμέτρησης στο τέλος.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για μια ακόμη «διαβολοβδομάδα», στην οποία αντιμετωπίζουν αρχικά στο ΣΕΦ τη Ζαλγκίρις (12/11, 21:15), πριν ταξιδέψει στο Μιλάνο όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι (14/11) το βράδυ της επόμενης Παρασκευής στις 21:30.

Το ματς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στο ξεκίνημα του αγώνα και με πέντε πόντους του Βούλγαρου φόργουορντ άρχισε ιδανικά την αναμέτρηση. Ο Ουάσινγκτον με 7 από τους 14 πόντους της Παρτίζαν έβαλε δύσκολα στην άμυνα των «ερυθρόλευκων», που παρά το 2/2 στα τρίποντα από τον Γουόκαπ βρέθηκε πίσω στο σκορ (13-14, 6'). Με τον Τεξανό γκαρντ να βρίσκεται σε εξαιρετικό βράδυ και να φτάνει γρήγορα τους 10 πόντους ο Ολυμπιακός προσπέρασε προσωρινά, με τον Γουάσινγκτον να έχει μια «απάντηση» σε κάθε προσπέραση των Πειραιωτών (20-20, 9').

Το 8-0 των «ερυθρόλευκων» στο δεύτερο μέρος δεν έμεινε αναπάντητο από τους Σέρβους, που με ένα 6-0 ανάγκασαν τον Μπαρτζώκα να καλέσει εσπευσμένα τάιμ-άουτ, βλέποντας το +6 της ομάδας του να εξανεμίζεται εν ριπή οφθαλμού (31-31, 16'). Η είσοδος του ΜακΚίσικ στο παρκέ έδωσε ενέργεια στον Ολυμπιακό σε επίθεση και άμυνα, την οποία εκμεταλλεύτηκε για προσπεράσει εκ νέου με το λέι-απ του Σάσα Βεζένκοφ. Το -τυχερό- καλάθι του Τζόουνς και το φιλόδοξο -αλλά άστοχο- τρίποντο του Ντόρσεϊ έριξαν την αυλαία στο πρώτο μέρος. με την Παρτιζάν να προηγείται με έναν πόντο, σε ένα παιχνίδι με πολλές εναλλαγές στο σκορ (38-39, ημιχ.).

Το τρίποντο του Ντόρσεϊ με το οποίο «άνοιξε» το δεύτερο μέρος, δεν είχε και την ανάλογη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός υπέπεσε σε αβίαστα λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκε η Παρτίζαν για να προσπεράσει ξανά στο +6. Γουόκαπ και Γουόρντ έβγαλαν έναν εξαιρετικό αιφνιδιασμό κλέβοντας την μπάλα από τον απρόσεκτο Φερνάντο, και από το έμμεσο τρίποντο του 2ου κατέβασαν στους τρεις την διαφορά (46-49, 25').

Ο Ντόντα Χολ έδωσε ταχύτητα στον Ολυμπιακό και με 3/4 βολές έφερε ξανά σε απόσταση ενός τριπόντου το παιχνίδι. Ο Τζόουνς συνέχιζε να μοιάζει ασταμάτητος στη ρακέτα του Ολυμπιακού, έχοντας «συμπαραστάτη» στην περιφέρεια τον εξαιρετικό Γουάσιγκτον που με 20 πόντους σε 23 λεπτά οδηγούσε την επίθεση της Παρτίζαν. Νιλικίνα και Χολ με όμορφες συνεργασίες κράτησαν τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, πριν έρθει η ισοφάριση χάρη στις βολές του Ντόρσεϊ (64-64, 35').

Ο Φερνάντο με 4 διαδοχικούς πόντους έδωσε νέο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, το οποίο έριξε στο καλάθι ο Βεζένκοφ με δύο εύστοχες βολές. Οι εναλλαγές στο σκορ συνεχίστηκαν μέχρι τελικής πτώσης, σε ένα πραγματικό «θρίλερ» για όσους βρέθηκαν στο ΣΕΦ το βράδυ της Πέμπτης. Το λάθος του Γουάσινγκτον έδωσε στον ΜακΚίσικ ένα εύκολο κάρφωμα στον αιφνιδιασμό, με το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» προσπέρασαν 1:54' πριν το τέλος του παιχνιδιού.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Ολυμπιακός έπαιξε.... σεμιναριακή άμυνα, έβγαλε σημαντικές άμυνες με τον Μιλουτίνοφ και πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη μέσα στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71.