Παραιτήθηκε ο Βελίας από τον ΕΣΑΚΕ μετά τις καταγγελίες του Ολυμπιακού

Ντόμινο εξελίξεων στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς ο Νικήτας Βελίας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, έπειτα από τις σφοδρές καταγγελίες της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εκφράσει δημόσια την αγανάκτησή τους για συγκεκριμένες παλιότερες δημοσιεύσεις του Βελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ,σύμφωνα με τους ίδιους, έδειχναν ξεκάθαρη αντιπάθεια προς τον Ολυμπιακό και συμπάθεια στον Παναθηναϊκό.



Η υπόθεση πήρε γρήγορα διαστάσεις, με την ΚΑΕ να κάνει λόγο για «προκλητική μεροληψία» και να ζητά την άμεση απομάκρυνσή του, θεωρώντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με το ρόλο ενός δικαστικού λειτουργού που καλείται να αποφασίζει για ζητήματα δικαιοσύνης και ισονομίας.



