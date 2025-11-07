Live η εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Παρτίζαν για την 9η αγωνιστική της EuroLeague

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρτιζάν την Παρασκευή (7/11, 21:15, Novasports Prime) για την 9η αγωνιστική της EuroLeague. Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη απέναντι στη Χάποελ, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλουν να δώσουν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Η ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ αναμένεται εκρηκτική, με τον κόσμο να σπρώχνει τους «ερυθρόλευκους» σε μια ακόμη ευρωπαϊκή νίκη. Από την άλλη, η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έρχεται με στόχο να βάλει δύσκολα, ποντάροντας στην εμπειρία και το ταλέντο της.

Δείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr