Ναν… on fire και ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε από το Περιστέρι (72-89)

Αντίδραση στο ελληνικό πρωτάθλημα έβγαλε ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά τις δύο σερί ήττες στην Euroleague (από Μονακό και Ερυθρό Αστέρα), επικρατώντας με 72-89 στο Περιστέρι για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ταλαιπωρήθηκε για μια ακόμα φορά αμυντικά για ένα ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να σουτάρουν εκπληκτικά από την περιφέρεια (9/17 τρίποντα στο 20λεπτο), αλλά στην επανάληψη οι «πράσινοι» δυνάμωσαν, πίεσαν καλύτερα τους αντίπαλους χειριστές και με τον Κέντρικ Ναν να είναι ασταμάτητος (27 πόντοι με 5/6 τρίποντα, 6/9 δίποντα και 3 ασίστ) έφτασαν στην τελική επικράτηση.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά τους Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιουρτσέβεν, είδε και τον Βασίλη Τολιόπουλο να τίθεται νοκ άουτ με θλάση, έχει μπροστά του δύο ακόμα δύσκολες εκτός έδρας αποστολές για την EuroLeague, σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Σούταρε εξαιρετικά το Περιστέρι

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Σορτς, Γκραντ, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου, ζητώντας να περάσει η μπάλα κοντά στο καλάθι, όπου επιχείρησε να χτυπήσει με τον Έλληνα ψηλό. Ταυτόχρονα, όμως, η close out άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν συνεπής για μια ακόμα φορά. Το Περιστέρι με καλή κυκλοφορία έβγαλε ελεύθερα σουτ, ευστόχησε και βρέθηκε στο +5 (20-15) στο 7'. Οι «πράσινοι» βελτίωσαν την πίεση στην μπάλα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, το οποίο έκλεισε ισόπαλο (22-22), με τους φιλοξενούμενους να παρουσιάζουν για μια ακόμα φορά πρόβλημα και στη δημιουργία, με μόλις 2 ασίστ σε αυτό το διάστημα.

Βρήκε δημιουργία και σκορ με Σλούκα

Η είσοδος του Σλούκα στο παρκέ και η συνύπαρξή του με τον Κέντρικ Ναν μεταμόρφωσαν τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Η μπάλα κυκλοφόρησε ιδανικά, με τον Κουζέλογλου αρχικά να τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι και με τα ελεύθερα σουτ να μπαίνουν στη συνέχεια για ένα σερί 12-0 των «πράσινων» και το πρώτο διψήφιο προβάδισμα (24-36 στο 14'). Το Περιστέρι, όμως, συνέχισε να είναι εξαιρετικά εύστοχο από την περιφέρεια (9/17 τρίποντα στο ημίχρονο) και σε συνδυασμό με την αποχώρηση του Σλούκα για να πάρει ανάσες, επέτρεψαν στους γηπεδούχους να «τρέξουν» επιμέρους σκορ 13-3 για να ισοφαρίσουν (43-43).

«Καθάρισε» με άμυνα και Ναν

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 5 σερί πόντους (43-48), ενώ έφτασε στο 9-0 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (43-52). Ένα προσωπικό σόου του Χάρις με 8 συνεχόμενους πόντους έφερε τη διαφορά στο μίνιμουμ (51-52), αλλά ο Κέντρικ Ναν ήταν ασταμάτητος για ένα νέο 12-0 σερί των «πράσινων». Με την άμυνα του Τριφυλλιού να ανεβάζει ρυθμούς το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε εν τέλει στο 56-67. Οι «πράσινοι» συνέχισαν να βγάζουν ενέργεια στην άμυνα και στην τέταρτη περίοδο, φτάνοντας με άνεση στην τελική επικράτηση, με τον Κώστα Σλούκα να κάνει επίτηδες φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου για να πετύχει τους πρώτους του πόντους στο πρωτάθλημα.



ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-22, 43-48, 56-67, 72-89

