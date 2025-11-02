Όμορφη στιγμή στο ΣΕΦ: Ο Μωραΐτης έκανε φάουλ για να σκοράρει ο Μπουρνελές (vid)

Το μπάσκετ είναι πάνω απ’ όλα σεβασμός και ο Δημήτρης Μωραΐτης το απέδειξε με τον πιο όμορφο τρόπο. Στο ματς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ηρακλή, ο έμπειρος γκαρντ προχώρησε σε μια πράξη fair play. Μόλις ο νεαρός Γιώργος Μπουρνελές πάτησε στο παρκέ, ο Μωραΐτης έκανε επίτηδες φάουλ πάνω του, δίνοντάς του την ευκαιρία να εκτελέσει βολές και να βιώσει τη χαρά του σκοραρίσματος μπροστά στο κοινό.





Η στιγμή αυτή γέμισε χαμόγελα τόσο στους πάγκους όσο και στις κερκίδες, με τον νεαρό παίκτη του Ολυμπιακού να ευχαριστεί διακριτικά τον αντίπαλό του. Μπορεί να πρόκειται για μια απλή φάση, ωστόσο κρύβει μέσα της το μεγαλείο του αθλητισμού και τη σημασία του να στηρίζεις τους νεότερους.