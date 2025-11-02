Ο... καλός σας γείτονας Γιάννης, εξήγησε για ποιο λόγο είχε μαυρισμένο μάτι (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε… ήρωας εκτός παρκέ, όταν απέτρεψε μία γυναίκα από το να πέσει θύμα κλοπής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο μάτι από τον δράστη!

Στον αγωνιστικό χώρο, οι Μιλγουόκι Μπακς υπέστησαν τη 2η ήττα τους στα έξι πρώτα παιχνίδια της σεζόν NBA, με τους Σακραμέντο Κινγκς να φεύγουν θριαμβευτές από το Fiserv Forum με 135-133.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε το ματς με 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όμως μία λάθος πάσα στο φινάλε αποδείχθηκε καθοριστική για την ήττα των Μπακς. Το μαυρισμένο μάτι του Έλληνα σταρ έγινε αμέσως θέμα συζήτησης, με τον ίδιο να δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις για το περιστατικό.

«Είχα πάει για να ψωνίσω και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα ‘τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα!’. Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τη μαναβική γιατί ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα», αποκάλυψε αστειευόμενος.