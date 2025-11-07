NBA: Άγνωστοι επιχείρησαν να διαρρήξουν το σπίτι πρώην παίκτη των Λέικερς - Πυροβόλησε για να φύγουν

Ακόμη ένα περιστατικό διάρρηξης σε σπίτι εναντίον παίκτη του NBA σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (06/11). Λίγες ημέρες μετά την εισβολή αγνώστων στην οικία του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, κουκουλοφόροι επιχείρησαν να διαρρήξουν το σπίτι του πρώην αστέρα των Λος Άντζελες Λέικερς, Κρίστιαν Γουντ.

Ο Κρίστιαν Γουντ σε αμυντική προσπάθεια εναντίον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Το δυστυχές συμβάν σημειώθηκε στη συνοικία Σέρμαν Οουκς του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, ο Γουντ βρέθηκε αντιμέτωπος με τους δράστες. Αρχικά, παρατήρησε ύποπτες κινήσεις στην πίσω είσοδο της πολυτελούς του κατοικίας. Στη συνέχεια, οι άγνωστοι επιχείρησαν να παραβιάσουν την πόρτα, ωστόσο ο Γουντ, που βρίσκοταν εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι, αντέδρασε γρήγορα, προσέγγισε το σημείο και πυροβόλησε τρεις φορές στο έδαφος προκειμένου να τους κάνει να φοβηθούν, ώστε να υπαναχωρήσουν.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπήρξαν τραυματίες και πως οι δράστες διέφυγαν με ένα τζιπ από το σημείο πριν φτάσουν σε αυτό οι αστυνομικές αρχές. Στην περίουσια του πρώην αστέρα των Λέικερς δεν υπήρξαν φθορές και ο Γουντ βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την αστυνομία, η οποία διερευνά το περιστατικό.

Ο Κρίστιαν Γουντ είναι 30 ετών και έχει αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες του NBA, ανάμεσα τους οι Μάβερικς, οι Ρόκετς και οι Λος Άντζελες Λέικερς. Την περασμένη σεζόν (2024/2025) δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα, εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο και αυτή τη στιγμή αναζητεί ομάδα ως free agent.