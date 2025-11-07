Σάλος στο αλβανικό βόλεϊ: Βραζιλιάνα παίκτρια αποκλείστηκε λόγω αμφιβολιών για το φύλο της

Η Ναγιάρα Φερέιρα, μέλος της Ντιναμό, δεύτερη στη βαθμολογία του αλβανικού πρωταθλήματος γυναικών, είδε την ομοσπονδία να της ζητά να υποβληθεί σε τεστ φύλου σε συγκεκριμένο εργαστήριο. Η παίκτρια δεν εμφανίστηκε, δηλώνοντας ότι έκανε ιδιωτικά τις εξετάσεις σε άλλη κλινική, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται σύντομα.

«Ο κόσμος γύρω μου κατέρρευσε. Ποτέ πριν κανείς δεν αμφισβήτησε το φύλο μου. Γιατί συμβαίνει μόνο σε μένα;» δήλωσε η Φερέιρα.

Καταγγελίες από αντιπάλους

Ο αποκλεισμός προέκυψε μετά από καταγγελίες δύο ομάδων, της Βλάζνια και του Πογραδέτσι, που ισχυρίστηκαν ότι η παίκτρια ίσως ήταν άνδρας ή χρησιμοποιούσε ορμονοθεραπεία για να βελτιώσει την απόδοση. Τόσο η ομοσπονδία όσο και οι ομάδες δεν παρουσίασαν δημόσια κανένα στοιχείο που να στηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται αβάσιμοι από τη Φερέιρα και τον σύλλογό της.

Σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Reuters, η Αλβανική Ομοσπονδία Βόλεϊ είχε ενημερώσει τον σύλλογο στις 6 Οκτωβρίου ότι σχεδίαζε εξετάσεις για την «επαλήθευση της φυσικής απόδοσης και του φύλου» της παίκτριας. Στις 13 Οκτωβρίου καθορίστηκε η ημερομηνία για την παρουσία της στο εργαστήριο, κάτι που δεν συνέβη, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της από το πρωτάθλημα.

Φόβοι για την ασφάλεια της παίκτριας

Η Φερέιρα, η οποία έχει αγωνιστεί στη Σαουδική Αραβία και σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνει ότι νιώθει πλέον ανασφαλής στην Αλβανία, ανησυχώντας για τυχόν επιθέσεις ή περιστατικά λόγω των ισχυρισμών.

Ο προπονητής της, Ορλάντο Κότζα, υπογραμμίζει ότι η ομάδα και οι παίκτριες στέκονται δίπλα της:

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Δεν θέλουμε τα κουτσομπολιά να επηρεάσουν το άθλημα ή τα κορίτσια που θέλουν να ξεκινήσουν καριέρα στο βόλεϊ».

Η Διεθνής Ομοσπονδία Βόλεϊ (FIVB) παρακολουθεί την υπόθεση, τονίζοντας ότι οι εθνικές ομοσπονδίες είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των δικών τους κανόνων επιλεξιμότητας και δεν εξέδωσε συγκεκριμένη γνώμη για τον αποκλεισμό.