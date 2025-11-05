Από το Champions League στα Grammy: Η απίστευτη διαδρομή πρώην τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα

Ο Ζοζέ Πίντο, γνωστός πλέον στη μουσική βιομηχανία ως Pinto Wahin, αποτελεί ίσως το πιο απρόσμενο παράδειγμα αθλητή που μετέτρεψε το πάθος του σε δεύτερη καριέρα. Από το 2008 έως το 2014 υπερασπίστηκε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, κατακτώντας πολλόυς τίτλους μεταξύ αυτών και δύο φορές το Champions League (2009 και 2011), ως πολύτιμο μέλος των «μπλαουγκράνα».

Λίγα χρόνια αργότερα με το καλλιτεχνικό του όνομα Pinto Wahin, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει κατακτήσει και Champions League και βραβείο Grammy!

Από τα γάντια του τερματοφύλακα στο μικρόφωνο

Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, η μουσική υπήρχε πάντα στη ζωή του:

«Στο προπονητικό κέντρο της Μπέτις πλήρωναν τα μαθήματα πιάνου μου. Στο Βίγκο ίδρυσα τη δική μου δισκογραφική εταιρεία, την Wahin Makinaciones, και στη Βαρκελώνη ολοκλήρωσα μεταπτυχιακό στην παραγωγή μουσικής».

Η επιμονή του τελικά απέδωσε καρπούς. Μέσα από τη συνεργασία του με τη διάσημη τραγουδίστρια Νίνα Παστόρι, συμμετείχε σε άλμπουμ φλαμένκο που κατέκτησε Grammy, γράφοντας το όνομά του στην ιστορία και της μουσικής.

Από τον Dr. Dre στο Fast & Furious

Η μουσική του Πίντο εμπνέεται από τον Dr. Dre, παντρεύοντας rap, φλαμένκο και reggaeton, ενώ έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Soprano.

Ένα από τα τραγούδια του μάλιστα συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Fast & Furious 8!

Παράλληλα, δημιούργησε τη δική του πρωτότυπη μέθοδο προπόνησης, το P13Fit, που συνδυάζει μουσική και άσκηση:

«Πηδάς σχοινάκι στον ρυθμό. Είναι προπόνηση που γεμίζει ενέργεια και θετική διάθεση», εξηγεί.

«Ξεκίνησε ως άσκηση για να βελτιώσω την ταχύτητά μου ως τερματοφύλακας, τώρα τη χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο».

Στα 49 του χρόνια, ο Πίντο φαίνεται να έχει βρει τη δική του ισορροπία, αυτή τη φορά μακριά από τα γήπεδα.

