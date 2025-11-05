Δημοσίευμα «βόμβα»: Ο... ξενερωμένος Φλικ ετοιμάζει βαλίτσες από τη Μπαρτσελόνα στο φινάλε της σεζόν

Ανατροπή μεγατόνων έρχεται από την Ισπανία, καθώς σύμφωνα με τo «ABC», ο Χάνσι Φλικ φέρεται αποφασισμένος να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της φετινής σεζόν. Ο Γερμανός τεχνικός, που πέρυσι οδήγησε τους «μπλαουγκράνα» σε ένα εντυπωσιακό νταμπλ και στην κατάκτηση του Super Cup, φαίνεται πως έχει κουραστεί από την κατάσταση στα αποδυτήρια και την έλλειψη στήριξης από τη διοίκηση.



Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Φλικ έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά ορισμένων παικτών, ενώ θεωρεί πως οι προσπάθειές του για να επιβάλει πειθαρχία δεν έχουν τη στήριξη που θα περίμενε από τα υψηλά κλιμάκια του συλλόγου. Μάλιστα, ο ίδιος έχει ήδη ενημερώσει τους άμεσους συνεργάτες του αλλά και τον αθλητικό διευθυντή Ντέκο για τις προθέσεις του, τονίζοντας πως χρειάζεται «ένα διάλειμμα» από την πίεση και την ένταση.