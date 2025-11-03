Μαρσέλο: «Στη Βαρκελώνη συμβαίνει πάντα το ίδιο πράγμα εδώ και πολύ καιρό...»

Ο Μαρσέλο αγωνίστηκε ξανά στην Kings League, με την ομάδα του να χάνει δύο σερί παιχνίδια, γεγονός που τον έκανε να ξεσπάσει κατά της διαιτησίας στη Βαρκελώνη.

Ο Βραζιλιάνος παίζει στο τουρνουά 7Χ7 που διοργανώνει ο Ζεράρ Πικέ, με την Σκουλ FC και έχει γνωρίσει δύο διαδοχικές φορές την ήττα από τη Ράγιο Μπαρτσελόνα και την xBuyer Team. Τα αποτελέσματα αυτά δεν τον έχουν αφήσει ευχαριστημένο, όπως επίσης ούτε οι διαιτητικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα δεν του δόθηκε πέναλτι κι ο ίδιος έξαλλος ζήτησε να γίνει κατευθείαν αλλαγή.

Στη συνέχεια ο ίδιος με δημοσιεύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε τα παράπονά του για τη διαιτησία, κάνοντας παραλληλισμό με τα ντέρμπι του Clasico.

«Στη Βαρκελώνη συμβαίνει πάντα το ίδιο πράγμα, συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό... το έχουμε συνηθίσει. Χρειάζεται να πω κάτι άλλο;», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.