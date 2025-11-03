Τσάμπι Αλόνσο: Η νέα ταυτότητα των «μερένγκες»

Ο Τσάμπι Αλόνσο διανύει την πρώτη του σεζόν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και το βασικό ερώτημα που κλήθηκε να απαντήσει είναι ξεκάθαρο: Πώς να εκμεταλλευτεί ένα από τα πιο ταλαντούχα ρόστερ στον κόσμο;

Μετά από 11 αγωνιστικές η «βασίλισσα» είναι 1η με 30 βαθμούς στην La Liga, στο +5 από την αιώνια αντίπαλο Μπαρτσελόνα, την οποία μάλιστα νίκησε πρόσφατα μετά από 4 σερί ήττες την προηγούμενη σεζόν. Επιπλέον, η Ρεάλ έχει και το 3/3 στο Champions League. Τα πρώτα δείγματα αποδεικνύουν ότι ο Ισπανός τεχνικός έχει βρει την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα.

Από το χάος στον έλεγχο: Η νέα φιλοσοφία του Τσάμπι Αλόνσο

Για χρόνια, η επιτυχία των «μερένγκες» στηριζόταν κυρίως στην ατομική ποιότητα και λιγότερο σε ένα σταθερό τακτικό πλάνο. Ο Αλόνσο, ωστόσο, θέλει να χτίσει κάτι διαφορετικό: μια ομάδα που λειτουργεί με σύστημα, έλεγχο και πειθαρχία, αξιοποιώντας στο έπακρο την τακτική ευφυΐα των παικτών του.

Η νέα Ρεάλ δεν βασίζεται στο ένστικτο, αλλά στη μεθοδικότητα. Οι Μαδριλένοι δείχνουν πιο οργανωμένοι, πιο συμπαγείς χωρίς την μπάλα, και πιο επικίνδυνοι στις μεταβάσεις. Το πρότζεκτ του Αλόνσο παραμένει σε εξέλιξη, όμως η κατεύθυνση είναι σαφής: Μια Ρεάλ που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.

Η επιθετική ταυτότητα: Ρυθμός, κατοχή και έλεγχος

Στις πρώτες εβδομάδες της σεζόν 2025/26, η Ρεάλ του Αλόνσο αποκαλύπτει ένα νέο πρόσωπο.

Με μέσο όρο 2,86 xG και σχεδόν 19 τελικές προσπάθειες ανά παιχνίδι, η ομάδα διαλύει τις πιο αδύναμες άμυνες, αλλά χρειάζεται περισσότερη δημιουργία απέναντι σε καλά οργανωμένους αντιπάλους.

Απέναντι σε ομάδες όπως η Κάιρατ (5-0 στο Champions League) ή η Λεβάντε (4-1 στη La Liga), η Ρεάλ έδειξε απόλυτο συγχρονισμό, λειτουργώντας σε 4-2-3-1 με επιθετικά full-backs και πίεση ψηλά.

Η άμυνα, όμως, είναι η βάση όλων και ο Αλόνσο τη βελτίωσε μέσω ελέγχου κατοχής.

Η ανάπτυξη είναι πλέον πιο αργή, πιο μεθοδική και λιγότερο χαοτική.

Η πίεση και η ανάκτηση μπάλας: Το μεγάλο όπλο

Η διαφορά χωρίς την μπάλα είναι τεράστια. Η Ρεάλ πιέζει πιο στοχευμένα, με το PPDA (πάσες που επιτρέπονται στον αντίπαλο πριν επιχειρηθεί ανάκτηση) να πέφτει από 12.1 σε 10.8, ενώ κερδίζει τη μπάλα 8.8 φορές ανά αγώνα μέσα στα 40 μέτρα από την αντίπαλη εστία σχεδόν διπλάσια συχνότητα από πέρυσι.

Το 28% αυτών των high turnovers οδηγεί σε τελική προσπάθεια κανείς άλλος σύλλογος στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα δεν πλησιάζει αυτό το ποσοστό.

Αυτή η πίεση αλλάζει τα δεδομένα: οι αντίπαλοι διστάζουν να ανέβουν, μένουν χαμηλά και αφήνουν τη Ρεάλ να ορίζει απόλυτα τον ρυθμό.

20 - Xabi Alonso's Real Madrid had 23 shots against Barcelona, the most by a manager on his ElClásico debut in LaLiga since at least the 2003/04 season (21 by Frank Rijkaard with Barcelona in December 2003). Impressive. pic.twitter.com/4lfBhZ2hZY — OptaJose (@OptaJose) October 26, 2025

Η Ρεάλ του Αλόνσο – Ένα πρότζεκτ σε πλήρη εξέλιξη

Ο Αλόνσο δεν έχει τελειώσει το έργο του, αλλά ήδη η Ρεάλ μοιάζει διαφορετική.

Πιο πειθαρχημένη και με σαφή πρόθεση να ελέγχει κάθε φάση του παιχνιδιού.

Από το χάος της έμπνευσης, στη μεθοδικότητα της τακτικής αυτή είναι η νέα εποχή στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».