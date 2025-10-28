Ξέσπασμα Κασίγιας εναντίον αυτών που τον έκλεψαν: «Αυτός είναι βλάκας»

Ο Ίκερ Κασίγιας, πρώην τερματοφύλακας και θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, υπέστη κλοπή αρκετών πολυτελών ρολογιών στο σπίτι του, τα οποία φέρεται να κλάπηκαν από άτομα του στενού του περιβάλλοντος.

Την περασμένη Παρασκευή (24/10) την ημέρα που έγινε η κλοπή, η εκπομπή «El tiempo justo», κατάφερε να μιλήσει με τον άνδρα που κατηγορείται για την κλοπή. Αυτός ήταν ο επιστάτης του κτιρίου όπου διαμένει ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, μαζί με την σύζυγό του η οποία ήταν οικιακή βοηθός του Κασίγιας. Το ζευγάρι συνελήφθη με τον δράστη να αναφέρει ότι «μετανιώνει γι' αυτό» και ότι το έκανε «λόγω των χρεών», ενώ αποκαλύπτει ότι τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του θα έφευγαν από τη Μαδρίτη.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2010, αποδέχτηκε την πρόσκληση της ίδιας εκπομπής και μίλησε για όλα αυτά, χωρίς να δείξει καμία συμπόνια προς τους δύο φερόμενους ως δράστες. Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται προδομένος, ο Κασίγιας απάντησε: «Εγώ; Τι διάολο... Μήνυση και τέλος. Δικηγόροι. Δεν χάνω τον χρόνο μου. Πρέπει να είσαι ηλίθιος!».

Iker Casillas estalla contra el ladrón confeso que entró a robar a su casa: 'Hay que ser mongolo' https://t.co/tM2yuPEuAv — Faro de Vigo (@Farodevigo) October 27, 2025

Ο επιστάτης υποστήριξε ότι έκλεψε μόνο δύο ρολόγια και όχι πέντε, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Ωστόσο, ο «θρύλος» της Ρεάλ Μαδρίτης διέψευσε τα λεγόμενά του:

«Ε, τότε, τα άλλα τρία θα μου τα έκλεψε το Άγιο Πνεύμα! Αυτός είναι βλάκας! Θα το αναλάβει ο δικηγόρος, η ασφάλεια και τα υπόλοιπα». Κλείνοντας, ο παλαίμαχος κίπερ απευθύνθηκε και στη σύζυγο του δράστη, η οποία εργαζόταν επτά χρόνια στο σπίτι του.

«Λέει ότι από τότε που μου έκλεψε τα ρολόγια, η συμπεριφορά μου απέναντί της άλλαξε. Μα τι φοβερή τύπισσα! Αν θέλει, να της πληρώσω και τα διπλά! Μα σε ποιον κόσμο ζουν αυτοί οι άνθρωποι;»