Σαντιάγκο Μπερναμπέου: Απίθανα πλάνα με τη θέα από τις ανακαινισμένες σουίτες (vid)

Ένα «θαύμα» της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Ένα «στολίδι» στην καρδιά της Μαδρίτης. Το ανακαινισμένο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στέκεται αντάξιο της ομάδας που φιλοξενεί. Του κορυφαίου συλλόγου στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τη Ρεάλ Μαδρίτης.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Οι εργασίες ανακαίνισης στο θρυλικό «Μπερναμπέου» ξεκίνησαν το 2019, όταν και η Ρεάλ αναγκαστικά «μετακόμισε» στο «Αλφρέντο Ντι Στέφανο». Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών επικεντρώθηκε γύρω από την καινούργια αναδιπλούμενη οροφή, την ανέγερση του ψηλότερου διαζώματος, αλλά και την πρόσοψη του γηπέδου, η οποία παραδόθηκε ήδη από το 2023.

Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου και η Ρεάλ έχει ήδη εκμεταλλευτεί εμπορικά την ανακαίνιση του γηπέδου, μέσα από συμφωνίες για τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών, αλλά και πολιτιστικών γεγονότων, όπως οι αγώνες του NFL ή οι sold-out συναυλίες της πασίγνωστης pop star, Taylor Swift αντίστοιχα.

Η χωρητικότητα του γηπέδου αυξήθηκε από τις 81 στις 83 χιλιάδες θέσεις περίπου και οι εργασίες που απομένουν αφορούν τις παροχές φιλοξενίας. Συνολικά, στη χωρητικότητα του σταδίου αναμένεται να προστεθούν 240 VIP σουίτες.

Τα πλάνα από τη θέα των θέσεων αυτών κόβουν την ανάσα και τα VIDEO που κάνουν το γύρο του διαδικτύου έχουν ήδη γίνει viral.

Δείτε το VIDEO από τις σουίτες του «Μπερναμπέου»