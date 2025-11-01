Η κούκλα δασκάλα του Αλεξάντερ-Άρνολντ που είναι η αιτία που έμαθε άπταιστα ισπανικά (photos)

Ο Τρέντ Αλεξάντερ-Αρνολντ προκάλεσε έκπληξη με τα άπταιστα ισπανικά του, στην παρουσίαση του στην Ρεάλ Μαδρίτης. Πιο μεγάλη έκπληξη όμως προκάλεσε η δασκάλα του.

Ο 27χρονος Βρετανός υπέγραψε με την Ρεάλ Μαδρίτης και στην παρουσίαση του μίλησε στα ισπανικά, καταχειροκροτούμενος. Μάλιστα η ευφράδεια του λόγου του στην συγκεκριμένη γλώσσα έκανε τους πάντες να αναρωτιούνται πως έμαθε τόσο γρήγορα να μιλάει τόσο καλά, με τον ίδιο να μην διστάζει να εξηγήσει πώς, μιλώντας για την δασκάλα που είχε, τη Σάρα Ντούκε.

Η δασκάλα του με τη σειρά της δημοσίευσε ένα βίντεο στα προσωπικά της μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον ποδοσφαιριστή να αποκαλύπτει πόσο καιρό χρειάστηκε για να μάθει να μιλάει ισπανικά.

Όλα όσα είπε ο Τρέντ στο βίντεό της:

«Γεια σας, είμαι ο Τρεντ. Άρχισα να μαθαίνω ισπανικά με τη Σάρα πριν από πέντε μήνες. Δεν μιλούσα καθόλου ισπανικά πριν. Ήθελα να μάθω ισπανικά για να επικοινωνώ καλύτερα με τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μου και τους οπαδούς της Ρεάλ - και να προσαρμόζομαι καλύτερα στην κουλτούρα. Μου αρέσουν πολύ τα μαθήματα επειδή ήταν πολύ βασισμένα στο ποδόσφαιρο. Η ορολογία που μαθαίναμε ήταν συνεντεύξεις Τύπου, συνεντεύξεις και λεξιλόγιο που θα χρειαζόμουν για να μιλάω με τους συμπαίκτες μου σε καθημερινή βάση μέσα στον σύλλογο. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και πραγματικά απόλαυσα κάθε μάθημα.»

Μάλιστα αν είναι αλήθεια ότι έμαθε ισπανικά μέσα σε μόλις πέντε μήνες, ακυρώνει τις θεωρίες των φαν της Λίβερπουλ που τον κατηγορούσαν ότι προετοιμαζόταν για την μεταγραφή του και δεν έδινε βάση στην ομάδα του Άρνε Σλοτ, καθώς σημαίνει ότι ξεκίνησε τα μαθήματα στις 30/05/2025, μόλις 14 ημέρες πριν την παρουσίασή του. Βεβαια σε σχετική ερώτηση που έγινε στον ίδιο για το πόσο καιρό μελετάει την γλώσσα ο ίδιος απάντησε «μερικούς μήνες», οπότε είναι πιθανόν κι από τον Μάρτιο, τότε που έγιναν γνωστές οι φήμες της μεταγραφής του.

Το βίντεο της παρουσίασής του που μιλάει άπταιστα ισπανικά:

«Ευχαριστώ τον Φλορεντίνο Πέρεθ (πρόεδρο) και τον σύλλογο για αυτήν την ευκαιρία. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να δείξω στους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης πώς παίζω. Καταλαβαίνω ότι υπογράφω για τη Ρεάλ Μαδρίτης και οι απαιτήσεις είναι υψηλές, αλλά θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα και τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης. Θέλω να δείξω σε αυτούς τους οπαδούς πώς παίζω. Θέλω να κερδίσω πολλούς τίτλους. Θέλω να είμαι νικήτρια εδώ και να απολαύσω το να παίζω δίπλα στους καλύτερους παίκτες στον κόσμο στη Μαδρίτη»

Η δασκάλα του Αλεξάντερ-Άρνολντ που μαγνητίζει

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σάρα Ντουκέ διδάσκει σε ποδοσφαιριστή, καθώς το έχει ξανακάνει, με ένα παράδειγμα να είναι ο Τζούλιαν Άλβαρεζ. Η ίδια είναι αθλητική δικηγόρος, ενώ μιλάει επτά (!) ξένες γλώσσες. Στο προσωπικό της προφίλ στο instagram έχει πάνω από 370.000 ακολούθους.

Η ίδια κάτω από τη δημοσίευσή της με τον Τρεντ να μιλάει ισπανικά έγραψε: «Πέντε μήνες. Αυτό ήταν όλο, αλλά δεν ήταν εύκολο. Ο Τρεντ δεν έμαθε απλώς ισπανικά. Επέλεξε να ξεκινήσει από το μηδέν, να ακούγεται ατελής, να συνεχίζει να εμφανίζεται, μέρα με τη μέρα. Όταν στάθηκε σε εκείνη τη σκηνή στη Μαδρίτη και μίλησε με ηρεμία, σαφήνεια και καρδιά, δεν είχε να κάνει με την ευχέρεια. Ήταν για σεβασμό, θάρρος και μια γνήσια επιθυμία να ανήκει κάπου.

Ως δασκάλα ισπανικών του, εκείνη η στιγμή σήμαινε τα πάντα. Γιατί αυτό που είδα δεν ήταν απλώς ένας παίκτης που μιλούσε μια άλλη γλώσσα, ήταν ένα άτομο που μεγάλωνε πέρα ​​από τον εαυτό του. Στο ποδόσφαιρο, οι λέξεις μπορούν να χτίσουν εμπιστοσύνη, σύνδεση, ταυτότητα. Και έτσι μοιάζει πραγματικά ο αληθινός επαγγελματισμός».

