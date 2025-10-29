Η «ομορφότερη αθλήτρια του κόσμου» κλέβει την παράσταση στο Instagram

Η Πουκ Μούνεν έχει χαρακτηριστεί ως η «ομορφότερη αθλήτρια του κόσμου», θέλησε να αψηφήσει τους κανόνες του Instagram, ποζάροντας με μπικίνι κατά την διάρκεια των διακοπών της, τονίζοντας στην λεζάντα της φωτογραφίας πως κάνει... ένα δώρο στον εαυτό της.

Η Ολλανδή σταρ της ποδηλασίας, ταξίδεψε στην Ίμπιζα για να περάσει το κενό της από την ενεργό δράση, απολαμβάνοντας τον ήλιο της Ισπανίας. Κατά την διάρκεια της παραμονής της στο νησί συνδύασε τις στιγμές ξεκούρασης της, με γαστρονομικές εμπειρίες το ίδιο βράδυ.

Η ίδια φωτογραφήθηκε φορώντας ένα πράσινο μπικίνι, ενώ όπως φάνηκε από τις δημοσιεύσεις της, χαλάρωσε στο boutique ξενοδοχείο της, παράλληλα, δημοσίευσε φωτογραφίες της, με ένα κόκκινο και μπλε μπικίνι, απολαμβάνοντας τον καιρό.

Η 29χρονη πόσταρε μια σειρά από φωτογραφίες της στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram συνοδεύοντας τες με την λεζάντα: «Είναι πάντα καλή ιδέα να κάνεις δώρο στον εαυτό σου άλλη μια μέρα στην Ίμπιζα (και να επισκεφθείς το αγαπημένο σου εστιατόριο). Σκέφτηκα ότι το άξιζα ενόψει όσων έρχονται αυτόν τον χειμώνα!».

Ποια είναι η Πουκ Μούνεν

Η Πουκ Μούνεν στο παρελθόν θεωρούνταν μεγάλο ταλέντο στο χώρο της ποδηλασίας, εξασφαλίζοντας μάλιστα, συμβόλαιο με την ομάδα Lotto-Soudal Ladies. Όμως, ένας τραυματισμός στην περιοχή του γονάτου το 2019 την ανάγκασε να αποχωρήσει.

Παράλληλα, με τον πρωταθλητισμό, η 29χρονη σπούδασε Χημεία και Φυσικές Επιστήμες στο τοπικό κολέγιο, έχοντας την ελπίδα να γίνει γιατρός. Πλέον, η ίδια έχει αποσυρθεί από την ποδηλασία δρόμου και περνάει τον χρόνο της ως influencer στο χώρο της ποδηλασίας μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Τέλος, το 2022 συμμετείχε στο παρθενικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα UCI Gravel.