Μπαρτσελόνα: Φαντασμαγορικά πλάνα από το υπερσύγχρονο «Καμπ Νου» (vid)

Το ανακαινισμένο «Καμπ Νου» είναι -σχεδόν- έτοιμο να ανοίξει τις θύρες του στο κοινό της Μπαρτσελόνα και οι «μπλαουγκράνα» με δημοσίευσή τους παρουσιάσαν το εσωτερικό των κερκίδων, τις εντυπωσιακές VIP σουίτες αλλά και τον υπερσύγχρονο αγωνιστικό χώρο.

Το «Καμπ Νου», το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό έργο εν εξελίξει, αναμένεται να παραδοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και για την ολοκλήρωση του έργου απομένει η ολοκλήρωση του τρίτου διαζώματος, χωρητικότητας 45 χιλιάδων θέσεων. Οι εργασίες εξελίσσονται πυρετωδώς και οι φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα δεν μπορούν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους για το καινούργιο τους «στολίδι».

EL NUEVO CAMP NOU VA A SER UNA LOCURA DE ESTADIO, ES PRECIOSO!!🔝😍



Η χωρητικότητα του ανακαινισμένου γηπέδου θα αυξηθεί από 99 σε 105 χιλιάδες θέσεις, καθιστώντας το δεύτερο στην κατάταξη των γηπέδων με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα σε όλο τον πλανήτη. Το υπερσύγχρονο «Καμπ Νου» βρίσκεται, ήδη, ανάμεσα στα υποψήφια για τη διοργάνωση του τελικού του Champions League το 2029 μαζί με το θρυλικό Γουέμπλεϊ.

Το επίσημο όνομα του γήπεδου θα είναι «Spotify Camp Nou» κατόπιν χορηγικής συμφωνίας με τη δημοφιλή πλατφόρμα και το κοινό αναμένεται να δει από κοντά τις νέες εγκαταστάσεις στις 7 Νοεμβρίου. Ημέρα, στην οποία, όπως επιβεβαίωσαν οι «μπλαουγκράνα» την Παρασκευή (31/10) θα διεξαχθεί ανοιχτή προπόνηση της ομάδας μπροστά σε 23 χιλιάδες τυχερούς θεατές.

Η ανέγερση του νέου «Καμπ Νου» υπολογίζεται πως θα φέρει στη Μπαρτσελόνα αυξημένα έσοδα εκατομμυρίων. Ήδη, πριν την παράδοση του έργου στο σύλλογο, υπολογίζεται πως η αξία των VIP θέσεων, καθώς και των 3 χιλιάδων υπογείων θέσεων στάθμευσης αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η επίσημη Μπαρτσελόνα επεξεργάζεται αποδοτικούς τρόπους αξιοποίησης του έργου για τουριστικούς σκοπούς.

