Μπαρτσελόνα: Τι είναι η υπόθεση «Νεγκρέιρα» για την οποία είναι ύποπτη

Η δικαστής που ερευνά τις πληρωμές της Μπαρτσελόνα προς τον πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών, Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, μεταξύ 2001 και 2018, κάλεσε ως μάρτυρα τον πρώην πρόεδρο των Καταλανών, Ζουάν Γκάσπαρτ, ο οποίος ηγήθηκε του συλλόγου από το 2000 έως το 2003.





Σε απόφαση που δημοσιεύει η «El Mundo», η επικεφαλής του Δικαστηρίου Έρευνας της Βαρκελώνης συμφώνησε επίσης να καλέσει τον σύλλογο για έρευνα στις 27 Ιανουαρίου, ο οποίος θα εκπροσωπηθεί από την αντιπρόεδρο Έλενα Φορτ.





Κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας, η δικαστής διέταξε επίσης τη Μπαρτσελόνα να παραδώσει τα πρωτότυπα συμβόλαια με τις εταιρείες «Negreira Dasnil 95 SL» και «Nilsad SCP», βάσει των οποίων παρέχονταν οι πληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες διαιτησίας από το 2001 έως το 2014.





Η δικαστής, η οποία διερευνά τα 7,3 εκατομμύρια ευρώ που κατέβαλε η Μπαρτσελόνα μεταξύ 2001 και 2018 στον Ενρίκεθ Νεγκρέιρα και τον γιο του Χαβιέρ, διέταξε επίσης τον σύλλογο να εντοπίσει τους τεχνικούς ή βοηθούς που παρείχαν τις υπηρεσίες και να παραδώσει τα πρωτότυπα βίντεο, έγγραφα ή αναφορές που αναλύουν τη συμβουλευτική εργασία.

Στην απόφασή της, η δικαστής κάλεσε ως μάρτυρα τον πρώην πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζουάν Γκάσπαρτ, για τις 6 Φεβρουαρίου. Ο Γκάσπαρτ ηγήθηκε του συλλόγου μεταξύ Ιουλίου 2000 και Φεβρουαρίου 2003, μετά από πάνω από είκοσι χρόνια ως πρώτος αντιπρόεδρος (1978–2000) κατά τη διάρκεια της διοίκησης του αείμνηστου Χοσέπ Λούις Νούνιες.





Σε ομιλία του τον Οκτώβριο του 2023 προς τη Γενική Συνέλευση των μελών-αντιπροσώπων της Μπαρτσελόνα, αναφερόμενος στην «Υπόθεση Νεγκρέιρα», ο Γκάσπαρτ τόνισε ότι ο σύλλογος «δεν έχει διαπράξει καμία παρανομία».





Tέλος, η δικαστής είχε προγραμματίσει προηγουμένως την κατάθεση του νυν προέδρου των νταμπλούχων Ισπανίας, Ζοάν Λαπόρτα, για τις 12 Δεκεμβρίου. Ο Λαπόρτα είχε αρχικά κατηγορηθεί στην υπόθεση, αλλά έκτοτε απαλλάχθηκε, καθώς έχει παρέλθει η προθεσμία παραγραφής για τις πληρωμές από την πρώτη του θητεία στον σύλλογο, όπου διαδέχτηκε τον Γκάσπαρτ μεταξύ 2003 και 2010.





Για την ίδια ημέρα, η δικαστής έχει επίσης καλέσει τους πρώην προπονητές της Μπαρτσελόνα, Λουίς Ενρίκε, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην Παρί, και Ερνέστο Βαλβέρδε, τώρα στον Αθλέτικ Μπιλμπάο, ως μάρτυρες.