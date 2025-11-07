Στο νέο «Καμπ Νόου» ο Ραφίνια με την εντυπωσιακή σύζυγο του και τον γιό τους (pics)

Η Μπαρτσελόνα άνοιξε σήμερα τις πόρτες του ανακαινισμένου «Καμπ Νόου», 22.000 φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά την προπόνηση των «μπλαουγκράνα» μαζί με τις οικογένειες των παικτών.

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ημέρας, ο Ραφίνια με τη σύζυγό του Ναταλία Μπελόλι και τον μικρό Γκαέλ, που τράβηξαν όλα τα βλέμματα με τις τρυφερές τους στιγμές μέσα στο γήπεδο.

Η Ναταλία μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από τη μέρα, όπου φαίνονται οι τρεις τους να απολαμβάνουν κάθε στιγμή στο χορτάρι του «Καμπ Νόου». Ο μικρός Γκαέλ αγκαλιάζει τον μπαμπά του, τρέχει, κλωτσά την μπάλα και κλέβει την παράσταση, δείχνοντας πως έχει ήδη «κληρονομήσει» το πάθος του για το ποδόσφαιρο.

Για τον Ραφίνια, αυτή ήταν μια ιδιαίτερη μέρα, όπου το ποδόσφαιρο συνάντησε την οικογένεια και όλα συνέβησαν σε ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα της Ευρώπης.