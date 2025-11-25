Δυο θρύλοι της Ρεάλ Μαδρίτης έσμιξαν ξανά στο γήπεδο εν έτει 2025 και «ξύπνησαν» αναμνήσεις

Ο Μαρσέλο και ο Τόνι Κροός έπαιξαν μαζί 235 αγώνες για τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας μοιραστεί το ίδιο γήπεδο για 17.720 λεπτά.

Η σύνδεση τους απέφερε δύο γκολ για τους «Μερένχες» τότε, ενώ τώρα πρόσθεσαν ένα ακόμα, αυτή τη φορά στο ποδόσφαιρο των μέσων ενημέρωσης.

Ο Μαρσέλο επισκέφθηκε τη γερμανική λίγκα των μέσων ενημέρωσης του Κροός. Ο πρώην αμυντικός της Ρεάλ πέτυχε χατ-τρικ, με ένα γκολ να προέρχεται από μια εξαιρετική ασίστ του παλιού του συμπαίκτη.

Επίσης όσοι βρέθηκαν εκεί και παρακολούθησαν από κοντά δεν έφυγαν χωρίς θέαμα καθώς το από τα τρία γκολ του Βραζιλιάνου ήταν με τακουνάκι.

Ο αγώνας διεξήχθη στη Βρέμη, όπου η τοπική ομάδα Βέρντερ θύμισε στον Κροός την παιδική του ηλικία καθώς ξεκίνησε την καριέρα του σε αυτόν τον σύλλογο. Η Βέρντερ είχε επίσης στην σύνθεσή της τον Φελιξ Κροος, τον μικρότερο αδελφό του Τόνι.



Στον Μαρσέλο προφανώς λείπει πολύ το ποδόσφαιρο. Μάλιστα, στα τέλη Οκτωβρίου είχε ξαναδείξει την μαγεία του στο πρωτάθλημα των μέσων ενημέρωσης της Ισπανίας, όπου έχει τη δική του ομάδα.