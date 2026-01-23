Μαρσέλο: Περπάτησε στην πασαρέλα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού (vid)

Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μαρσέλο πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Περπάτησε στην πασαρέλα και καθήλωσε τους φωτογράφους, αλλά και το κοινό, που τον αποθέωσε.

Ο Μαρσέλο έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση του σχεδιαστή Willy Chavarria, ο οποίος είναι γνωστός στους κύκλους της μόδας για την street αισθητική, την οποία συνταιριάζει με το luxurious styling.

Ο Βραζιλιάνος φορούσε oversized σύνολα, αναδεικνύοντας την urban αισθητική. Η παρουσία του έδωσε ξεχωριστό χαρακτήρα στο σόου και απέδειξε πως το ποδόσφαιρο μπορεί να συναντηθεί με το χώρο της μόδας.

Ο 37χρονος πρώην αριστερός αμυντικός μοιράστηκε με τους ακολούθους του φωτογραφίες από την παρουσία του στο Paris Fashion Week, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια τη διοργάνωση και την εμπειρία. Το κοινό έσπευσε να τον αποθεώσει για την παρουσία του, αναφέροντας στα σχόλια πως η συνεργασία του με τον Willy Chavarria ήταν πρωτότυπη.

Ο Μαρσέλο, μάλιστα, περπάτησε στην πασαρέλα και η σύζυγός του, Κλαρίς Άλβες, η οποία βρέθηκε στην πρώτη σειρά τον χειροκρότησε με ενθουσιασμό.

Printscreen από την εμφάνιση του Μαρσέλο στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην αστέρας των «μερέγχες» ασχολείται με τη μόδα. Συχνά, βρισκόταν στις πρώτες σειρές των εκδηλώσεων των μεγαλύτερων οίκων. Ο ίδιος, άλλωστε δεν έχει κρύψει ποτέ πως διαθέτει ένα τολμηρό στιλ.

Το βράδυ της Πέμπτης (22/01), όμως, από θεατής αναδείχθηκε σε... πρωταγωνιστή, χαρίζοντας στο κοινό της μόδας μία διαφορετική «πινελιά». Απέδειξε με αυτόν τον τρόπο πως είτε με τη μπάλα στα πόδια, είτε με τους προβολείς και τα φώτα των φωτογράφων στραμμένα στο πρόσωπό του, ξέρει πως να διαπρέπει, φέροντας εις πέρας την αποστολή.