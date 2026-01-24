Για 10 χρόνια ζούσε ως «θρύλος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ–Η αλήθεια αποκαλύφθηκε... μετά θάνατον

Σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας μοιάζει η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στη Ζάκυνθο, με πρωταγωνιστή έναν 60χρονο άνδρα ο οποίος κατάφερε για δέκα ολόκληρα χρόνια να ζει με την ταυτότητα του πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεμί Μόουζες, χωρίς να αποκαλυφθεί η αλήθεια όσο ήταν εν ζωή.



Ο άνδρας είχε εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί, αγοράζοντας σπίτι στο Αργάσι, ενώ παρουσιαζόταν σε όλους ως παλαίμαχος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Η παρουσία του στον χώρο του αθλητισμού δεν περιορίστηκε στις γνωριμίες, καθώς κατάφερε να εμπλακεί ενεργά στο τοπικό ποδόσφαιρο και μάλιστα να αναλάβει ρόλο προπονητή σε γυναικεία ομάδα της Ζακύνθου.



Οι κάτοικοι του νησιού μιλούν για έναν άνθρωπο κοινωνικό και ιδιαίτερα πειστικό. Όπως ανέφεραν, ουδέποτε είχαν λόγο να αμφισβητήσουν την ιστορία του, καθώς έδειχνε να γνωρίζει σε βάθος το ποδόσφαιρο και να κινείται με άνεση στον χώρο. «Ζούσε κανονικά ανάμεσά μας και συστηνόταν πάντα με το όνομα που χρησιμοποιούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος, σημειώνοντας πως η πραγματική του ταυτότητα αποκαλύφθηκε μόνο μετά τον θάνατό του.

I think it's only proper, after the events of today, that we celebrate the fact that Remi Moses is alive and well by dedicating the next 24 hours to him. He's still clearly loved by Utd fans, let's not disappoint him #mufc pic.twitter.com/YtGXPAERMv — 🇾🇪Utd Before Fergie🇾🇪 (@UtdBeforFergie) December 3, 2025





Ακόμη και άτομα που συνεργάστηκαν μαζί του στον αγωνιστικό χώρο δηλώνουν πως τίποτα δεν τους έκανε να υποψιαστούν απάτη. Παίκτρια της γυναικείας ομάδας εξήγησε ότι έδειχνε έμπειρος και μεταδοτικός, προσθέτοντας πως δεν φάνηκε παράξενο το γεγονός ότι ένας ξένος πρώην ποδοσφαιριστής επέλεξε να ζήσει σε έναν ήσυχο ελληνικό προορισμό μετά την καριέρα του.



Σημαντικό ρόλο στο να μη δημιουργηθούν υποψίες έπαιξε και το γεγονός ότι ήταν οικονομικά αυτάρκης και δεν εργάστηκε ποτέ στο νησί. Παράλληλα, φρόντιζε να ενισχύει το προφίλ που είχε χτίσει, με ανθρώπους να αποκαλύπτουν ότι ακόμη και στην κηδεία του, η σύζυγός του τον έντυσε με πλήρη εξοπλισμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.



Η αποκάλυψη ήρθε όταν, μετά τον θάνατό του, διαπιστώθηκε πως ο πραγματικός Ρεμί Μόουζες είναι εν ζωή. Το γεγονός κινητοποίησε τόσο τους κατοίκους της Ζακύνθου όσο και ανθρώπους από το περιβάλλον της αγγλικής ομάδας, οι οποίοι επικοινώνησαν για να εξακριβώσουν αν υπήρξε οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη ζημία.



Τελικά, έγινε γνωστό ότι το πραγματικό όνομα του άνδρα ήταν Κένεθ Κιθ, με την υπόθεση να παίρνει διαστάσεις και εκτός Ελλάδας, καθώς απασχόλησε και αγγλικά μέσα ενημέρωσης, αφήνοντας άφωνους όσους έζησαν δίπλα του για μια δεκαετία χωρίς να γνωρίζουν την αλήθεια.