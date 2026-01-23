Αδιανόητο περιστατικό σε τουρνουά τένις στη Βραζιλία: Σύλληψη δύο παικτών για ρατσιστική επίθεση

Ο Κολομβιανός Κριστιάν Ροντρίγκεζ και ο Βενεζουελάνος Λουίς Νταβίντ Μαρτίνες, δύο επαγγελματίες παίκτες τένις, συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης (22/1) στο Ιταζαΐ της πολιτείας Σάντα Καταρίνα, στη Βραζιλία, έπειτα από σοβαρά ρατσιστικά επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τουρνουά Challenger de Itajaí.

Οι δύο αθλητές αγωνίζονταν ως ζευγάρι στα διπλά απέναντι στους Βραζιλιάνους Ίγκορ Μαρκόντες και Εντουάρντο Ριμπέιρο. Το παιχνίδι είχε δραματική εξέλιξη, με τους Ροντρίγκεζ και Μαρτίνες να γνωρίζουν την ήττα μετά από ανατροπή. Μετά το φινάλε, η ένταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, ο Μαρτίνες, εμφανώς εκνευρισμένος, προχώρησε σε χειρονομία μίμησης μαϊμούς προς την εξέδρα όπου βρίσκονταν Βραζιλιάνοι φίλαθλοι, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις. Λίγα λεπτά αργότερα, κατά την αποχώρησή τους από το κορτ, ο Ροντρίγκεζ ενεπλάκη σε έντονο λεκτικό επεισόδιο με μέλος της διοργάνωσης και φέρεται επίσης να προχώρησε σε ρατσιστικές εκφράσεις.

Los doblistas Luis Martínez y Cristian Rodríguez fueron detenidos en Brasil por actos racistas.



Como se puede ver en el vídeo, Martínez realizó un gesto imitando a un mono. Luego, Rodríguez le dijo "macaco" a un ballboy.



Se arriesgan a una pena de cárcel de hasta cinco años. pic.twitter.com/V20iytKnbF — Ariel Fernández (@AFD7L) January 23, 2026

Αστυνομική παρέμβαση

Όπως αναφέρει το UOL Esporte, η αστυνομία επενέβη άμεσα και οι δύο τενίστες συνελήφθησαν έπειτα από επίσημες καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά. Η στρατιωτική αστυνομία της Σάντα Καταρίνα επιβεβαίωσε το περιστατικό, με τις λεπτομέρειες της δικογραφίας να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.

Η διοργάνωση του Itajaí Open καταδίκασε απερίφραστα τα γεγονότα, τονίζοντας με ανακοίνωσή της ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα ρατσισμού. «Το περιστατικό αυτό δεν αντιπροσωπεύει τις αξίες του τουρνουά ούτε το πνεύμα του αθλητισμού», σημειώνεται χαρακτηριστικά, ενώ εκφράζεται πλήρης στήριξη στις ενέργειες των Αρχών.