Βινίσιους εναντίον Πρεστιάνι: Η ρατσιστική επίθεση που διέκοψε το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης

Στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, η ποδοσφαιρική μαγεία έδωσε τη θέση της στην ένταση. Ο Βινίσιους Τζούνιορ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με φαλτσαριστό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» του Τρουμπίν, όμως οι πανηγυρισμοί κράτησαν λίγο. Ο διαιτητής Λετεσιέ τον χρέωσε με κίτρινη κάρτα, γεγονός που προκάλεσε την έκρηξη του παίκτη.

Η κατάσταση ξέφυγε οριστικά όταν ο Πρεστιάνι, επιθετικός της Μπενφίκα, πλησίασε τον Βραζιλιάνο και του απηύθυνε ρατσιστική προσβολή. Ο Βινίσιους, σε έξαλλη κατάσταση , ενημέρωσε αμέσως τον διαιτητή και επέλεξε να αποχωρήσει επιδεικτικά από το χορτάρι, καθόμενος στον πάγκο ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Η αναμέτρηση πάγωσε για περίπου δέκα λεπτά, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να παρεμβαίνει για να τον ηρεμήσει, ενώ το παιχνίδι συνεχίστηκε τελικά μέσα σε ένα κλίμα έντονων αποδοκιμασιών από την εξέδρα προς τον παίκτη της Ρεάλ.

Η κίνηση αυτή του Βινίσιους αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα. ότι η ανοχή απέναντι στον ρατσισμό εντός των γηπέδων έχει τελειώσει. Παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί συχνά προβλέπουν τη συνέχιση του αγώνα, η προσωπική απόφαση ενός αθλητή να αρνηθεί να παίξει υπό τέτοιες συνθήκες ασκεί μεγαλύτερη πίεση στις ομοσπονδίες από οποιαδήποτε τυπική ανακοίνωση.

❌ ANTI-RACISM PROTOCOL ACTIVATED IN THE CHAMPIONS LEAGUE



During the first leg between Real Madrid and Benfica in the Round of 32, Vinícius Jr. informed the referee that he had received racist insults from Argentine player Gianluca Prestianni and left the field.



The referee… pic.twitter.com/7WjMJqS1xP — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) February 17, 2026

Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια μακρά λίστα επιθέσεων που δέχεται ο συγκεκριμένος παίκτης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πιο αυστηρές ποινές, όχι μόνο στους οπαδούς, αλλά και στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές που προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες.