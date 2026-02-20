Σκληρή κριτική Κομπανί σε Μουρίνιο για το επεισόδιο Πρεστιάνι - Βινίσιους: «Τεράστιο λάθος ηγεσίας»

Η συζήτηση γύρω από το περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε ξανά ένα θέμα που το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο προσπαθεί εδώ και χρόνια να διαχειριστεί, χωρίς πάντα επιτυχία. Αυτή τη φορά, όμως, η παρέμβαση του Βενσάν Κομπανί έδωσε στη συζήτηση άλλο βάθος.



Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου στάθηκε ξεκάθαρα στο πλευρό του Βινίσιους Ζούνιορ, τονίζοντας πως η αντίδραση του Βραζιλιάνου στο γήπεδο δεν ήταν προϊόν σκοπιμότητας, αλλά αυθόρμητη και ανθρώπινη. Για τον Κομπανί, ένας παίκτης δεν έχει κανένα όφελος να σταματήσει το παιχνίδι και να εκτεθεί δημόσια, αν δεν νιώθει πραγματικά ότι έχει ξεπεραστεί μια κόκκινη γραμμή.



Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη στάση των συμπαικτών του Βινίσιους, όπως του Κιλιάν Μπαπέ, επισημαίνοντας ότι όταν ποδοσφαιριστές με ήπιο προφίλ επιβεβαιώνουν όσα άκουσαν και είδαν, τότε το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται επιπόλαια. Στο κάδρο μπήκαν και τα πλάνα από την εξέδρα, με χειρονομίες ξεκάθαρα ρατσιστικού χαρακτήρα, που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του περιστατικού.



Η κριτική του Κομπανί κορυφώθηκε απέναντι στον Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Βέλγος τεχνικός χαρακτήρισε σοβαρό λάθος το γεγονός ότι ένας ηγέτης, όπως ο Μουρίνιο, επέλεξε να αμφισβητήσει τον χαρακτήρα του παίκτη, συνδέοντας το θέμα με τον τρόπο που πανηγυρίζει. Ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσε και η αναφορά στον Εουσέμπιο, ως επιχείρημα ότι η Μπενφίκα «δεν μπορεί να είναι ρατσιστική», με τον Κομπανί να υπενθυμίζει τις σιωπές και τις δυσκολίες που βίωναν οι μαύροι αθλητές στις δεκαετίες του ’60 και του ’70.





🚨 Vincent Kompany on Vinicius Jr, the racist episode and José Mourinho. ⤵️@iMiaSanMia 🎥 pic.twitter.com/ZIERWKCeN6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 20, 2026

Οι δηλώσεις του Κομπανί:

«Είναι ένα δύσκολο θέμα. Παρακολούθησα τον αγώνα και πραγματικά με καθήλωσε. Υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία στην ιστορία. Πρώτον, το τι συνέβη στο γήπεδο. Δεύτερον, τι συνέβη επίσης με τους οπαδούς. Και μετά υπάρχει το τι συνέβη μετά τον αγώνα.



Πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Όταν παρακολουθείς τη δράση από μόνη της και το πώς αντέδρασε ο Βίνι, αυτή η αντίδραση δεν μπορεί να είναι ψεύτικη. Μπορείς να δεις ότι ήταν μια συναισθηματική αντίδραση. Δεν βλέπω κανένα όφελος να πάει στον διαιτητή και να ρίξει όλη αυτή τη δυστυχία πάνω του. Εκείνη τη στιγμή είδε ότι ήταν το σωστό.



Ο Κιλιάν Μπαπέ συνήθως παραμένει διπλωματικός, αλλά ήταν πολύ σαφής για το τι είδε και τι άκουσε. Έπειτα, υπάρχει ο παίκτης της Μπενφίκα που έκρυβε αυτά που έλεγε στη φανέλα του. Στο γήπεδο μπορείτε να δείτε ότι υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν χειρονομίες μαϊμούς, είναι όλα καταγεγραμμένα στο video. Το έκανε εκείνη τη στιγμή.

Όταν ο Ζοσέ Μουρίνιο κάνει το slide στα γόνατα στο Ολντ Τράφορντ, όταν σχολιάζει τον πανηγυρισμό του Βινίσιους, όταν σε ημιτελικό Ίντερ - Μπαρτσελόνα πηγαίνει μπροστά στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα και πανηγυρίζει προκλητικά.



Όταν με τη Ρόμα παίζει κόντρα στη Σεβίλλη, τσακώνεται με τους διαιτητές και μετά το ματς χρειάζεται προστασία για να φύγει από τη χώρα.



Εκείνες τις στιγμές, αν κάποιος ήταν ρατσιστής απέναντι στον Μουρίνιο, θα ήθελα όλοι μας να λέγαμε “στοπ”. Δεν έχει σημασία ο τρόπος που πανηγυρίζει. Ας ακούσουμε τι έχει να πει και ας υπερασπιστούμε κάποια βασικά, θεμελιώδη πράγματα.



Ήταν ένα τεράστιο λάθος. Επιπλέον, ο Μουρίνιο ανέφερε το όνομα του Εουσέμπιο. Είπε ότι η Μπενφίκα δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ρατσιστικά επειδή ο καλύτερος παίκτης της ήταν ο Εουσέμπιο,



Ξέρετε τι πέρασαν οι μαύροι παίκτες τη δεκαετία του ’60; Ήταν εκεί ο Μουρίνιο για να ταξιδεύει με τον Εουσέμπιο σε κάθε εκτός έδρας αγώνα και να βλέπει τι πέρασε; Να χρησιμοποιήσω το όνομά του σήμερα για να τονίσω κάτι για τον Βινίσιους.



Έχω γνωρίσει 100 άτομα που συνεργάστηκαν με τον Ζοζέ Μουρίνιο. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να λέει κάτι κακό για τον Ζοζέ. Όλοι οι παίκτες του τον αγαπούν. Καταλαβαίνω ότι αγωνίζεται για την ομάδα του. Ξέρω βαθιά μέσα του ότι είναι καλός άνθρωπος. Αλλά ξέρω επίσης τι έχει κάνει και έκανε ένα λάθος ηγεσίας.



Ελπίζω να μην επαναληφθεί ξανά και να συνεχίσουμε όλοι ενωμένοι.»