Champions League: Απορρίφθηκε η έφεση της Μπενφίκα - Εκτός ο Πρεστιάνι από τον αγώνα με τη Ρεάλ

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό της ήττας (0-1) στην Πορτογαλία από τη Ρεάλ Μαδρίτης για την ενδιάμεση φάση του Champions League.

Οι Μαδριλένοι «απέδρασαν» από την Λισαβόνα εξασφαλίζοντας τη νίκη, σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από τη ρατσιστική επίθεση του Πρεστιάνι στον Βινίσιους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ, ο Πρεστιάνι τον αποκάλεσε «μαϊμού».

Ο ίδιος, αλλά και η Μπενφίκα, η οποία εξέφρασε την πλήρη της υποστήριξη, ανέφερε μετά το παιχνίδι πως αντί για τη φρασεολογία που κατηγορείται πως χρησιμοποίησε, αποκάλεσε τον Βινίσιους με έναν απαξιωτικό και συνάμα ομοφοβικό όρο.

Η UEFA, η οποία διέταξε έρευνα την επόμενη μέρα από τα θλιβερά γεγονότα του «Ντα Λουζ», αποφάσισε να απορρίψει την έφεση της Μπενφίκα εναντίον της προσωρινής τιμωρίας που επέβαλε στον Αργεντίνο εξτρέμ. Έτσι, ο Πρεστιάνι θα παραμείνει τιμωρημένος και θα δει τον αγώνα εναντίον της Ρεάλ στο «Μπερναμπέου» από τα καθίσματα των θεατών.

🚨 BREAKING: Benfica have lost their appeal against Gianluca Prestianni’s ban. He misses the Real game.



🗣️ UEFA Statement: “The appeal lodged by SL Benfica is dismissed. Consequently, the UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body’s decision of 23 February 2026 is confirmed.… pic.twitter.com/lJdzl1lxFo — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 25, 2026

Υπενθυμίζουμε πως οι Πορτογάλοι θα στερηθούν και τις υπηρεσίες του προπονητή, Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος αποβλήθηκε στο τέλος της αναμέτρησης με τους Ισπανούς και αναμένεται να δει τον αγώνα στο ξενοδοχείο, που διαμένει.