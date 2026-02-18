Η FIFA εξετάζει βαριά τιμωρία για το επεισόδιο του Πρεστιάνι με τον Βινίσιους - Τι ανακοίνωσε η UEFA

Το διεθνές ποδόσφαιρο παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από το επεισόδιο που σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, καθώς ο νεαρός άσος των Πορτογάλων, Τζιανλούκα Πρεστιάνι, βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κυρώσεις.

Σύμφωνα με την αποκλειστική είδηση που κυκλοφορεί στα διεθνή μέσα, η FIFA έχει ήδη δώσει εντολή για τη διενέργεια επίσημης έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές περιεχόμενο της φραστικής επίθεσης προς τον Βινίσιους Τζούνιορ.

Η σοβαρότητα της κατάστασης αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι οι αρχές εξετάζουν αν οι ενέργειες του παίκτη παραβιάζουν όχι μόνο τους αθλητικούς κανονισμούς αλλά και τους τοπικούς νόμους περί συμπεριφοράς και διακρίσεων.

Σε περίπτωση που ο Πρεστιάνι κριθεί ένοχος, το ποινολόγιο αναμένεται να είναι εξοντωτικό, περιλαμβάνοντας ένα συνδυασμό από ασυνήθιστα υψηλά χρηματικά πρόστιμα και μια μακροχρόνια αγωνιστική αποχή που μπορεί να αγγίξει ακόμα και τις δέκα αγωνιστικές.

🚨🚨🚨 La UEFA abre una investigación por los presuntos insultos racistas a Vinicius



✍️Emite un comunicado en el que asigna un inspector de Ética y Disciplina ante las acusaciones del jugador del Real Madrid a Prestianni



ℹ️ @polomarca https://t.co/KTSGe4weLA — MARCA (@marca) February 18, 2026

Παράλληλα, η Μπενφίκα φαίνεται να μπαίνει και η ίδια στο στόχαστρο, καθώς αν και επέλεξε να καλύψει τον παίκτη της, κινδυνεύει πλέον με πρόστιμο που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Η εικόνα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τη σήμανση «BREAKING» και τη φωτογραφία του Πρεστιάνι, υπογραμμίζει την κρισιμότητα των στιγμών, καθώς ο Βινίσιους Τζούνιορ αποτελεί σύμβολο στον αγώνα κατά των ανάρμοστων συμπεριφορών στα γήπεδα.

Η σχετική ανακοίνωση της UEFA

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA) εξέδωσε ανακοίνωση πως θα διερευνήσει το επεισόδιο ανάμεσα στους δύο αστέρες. Οι ιθύνοντες της UEFA, ωστόσο δεν σχολίασαν περαιτέρω τα γεγονότα του Ντα Λουζ, τονίζοντας πως θα δημοσιεύσουν περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια.

Η UEFA παρενέβη άμεσα ορίζοντας ειδικό Ελεγκτή Ηθικής και Πειθαρχίας για να ερευνήσει τις καταγγελίες του Βινίσιους και θα εξετάσει το ενδεχόμενο ο Πρεστιάνι να χρησιμοποίησε τη φανέλα του για να καλύψει το στόμα του ενώ εκτόξευε ρατσιστικές ύβρεις, μια πράξη που, αν αποδειχθεί, επισύρει ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 10 αγωνιστικών βάσει του άρθρου 14 του Πειθαρχικού Κώδικα.

Παρά τη δυσκολία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, η UEFA καθιστά σαφές ότι η έρευνα θα προχωρήσει σε βάθος, θέτοντας την προστασία των παικτών από διακρίσεις ως απόλυτη προτεραιότητα.

«Ορίστηκε Ελεγκτής Ηθικής και Πειθαρχίας της UEFA για να διερευνήσει τους ισχυρισμούς για διακριτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα Μπενφίκα - Ρεάλ, στα πλαίσια των νοκ-άουτ αγώνων του UEFA Champions League 2025/2026 στις 17 Φεβρουαρίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση θα γίνουν διαθέσιμες στη συνέχεια».

Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές, με τον ποδοσφαιρικό κόσμο να περιμένει την ετυμηγορία που θα κρίνει αν η τιμωρία θα λειτουργήσει ως παραδειγματισμός για το μέλλον του αθλήματος.