FIFA και IFAB είναι έτοιμες να παρουσιάσουν τον νόμο... Βινίσιους κατά του ρατσισμού

Ο ρατσισμός είναι μια μάστιγα που πληγεί ολόκληρη την κοινωνία, και τον αθλητισμό. Η FIFA τα τελευταία χρόνια έχει προσπαθήσει να περιορίσει τα περιστατικά με κάθε είδους πρωτόκολλα, και να εκθέσει οποιονδήποτε δημιουργεί τέτοια επεισόδια.

Ο Βινίσιους είναι ένας ποδοσφαιριστής που θεωρείται λάβαρο κατά του ρατσισμού τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει υπάρξει θύμα ουκ ολίγες φορές, και δεν σταματά να αντιστέκεται και να καταπολεμά αυτό το φαινόμενο, και όπως φαίνεται είναι έτοιμος να δημιουργηθεί νόμος στο όνομά του.

The ‘Vinicius law’ is now underway



FIFA have agreed to fight racism and approve banning players from covering their mouths when speaking to an opponent.



Το τελευταίο περιστατικό ανάμεσα στον ίδιο και τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι ταρακούνησε αρκετά την FIFA, και συνέλευση της IFAB που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (28/02), συμφωνήθηκε να απαγορευτεί στους ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιούν τις φανέλες τους ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, ακόμη και το χέρι τους, για να καλύπτουν το στόμα τους όταν μιλούν σε αντίπαλο. Η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να λάβει σάρκα και οστά πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αποτελώντας μια ένδειξη πως η ομοσπονδία κάνει ότι είναι απαραίτητο και συνεχίζει να προσπαθεί να εξαλείψει αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο.