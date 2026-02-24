Champions League: Κίνηση... ματ από τον τιμωρημένο Μουρίνιο - Που θα δει το παιχνίδι με τη Ρεάλ

Ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπενφίκα για τα play off του Champions League στη Μαδρίτη έχει μαγνητίσει τα βλέματα του ποδοσφαιρικού κοινού τόσο για αγωνιστικούς όσο και για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Η αποβολή του Ζοσέ Μουρίνιο και το περιστατικό ανάμεσα στον Πρεστιάνι και τον Βινίσιους κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των νοκ-άουτ έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον της αθλητικής κοινότητας, που ανυπομονεί να παρακολουθήσει την παράσταση της «βασίλισσας» εναντίον της ομάδας του Βαγγέλη Παυλίδη.

Τιμωρημένος ο Μουρίνιο - Που θα δει το παιχνίδι

Οι «αετοί» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Πορτογάλου τεχνικού, που αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο πρώτο παιχνίδι εναντίον των Μαδριλένων. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Νούνο Λουζ, βέβαια, δε σκοπεύει παρακολουθήσει το ματς απο τις εξέδρες, ως είθισται για τους τιμωρημένους προπονητές.

Ο Μουρίνιο βρίσκεται στην ισπανική πρωτεύουσα και αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν τη μεγάλη αναμέτρηση του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», όμως στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου θα μιλήσει ο βοηθός του, Ζοάο Τραλάο.

Κίνηση... αυτοπροστασίας - Οι δημοσιογράφοι και το ξενοδοχείο

Ο ίδιος, άλλωστε, μία ημέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι, προχώρησε σε μία κίνηση, που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στην Ιβηρική χερσόνησο, αποφεύγοντας τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Οι πληροφορίες, που μεταδίδουν οι Πορτογάλοι ρεπόρτερ, αναφέρουν πως ο Μουρίνιο θα παρακολουθήσει την ρεβάνς από το ξενοδοχείο, κάτι που έχει ξανα κάνει στο παρελθόν, ώστε να έχει μεγαλύτερη ιδιωτικότητα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγει τις κάμερες και πιθανά στιγμιότυπα που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας, σε ένα ούτως ή άλλως φορτισμένο παιχνίδι.

Ο πολύμπεριος τεχνικός δείχνει πως προτιμάει να μείνει μακριά απο τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας την ιδιωτικότητά του, καθώς γνωρίζει πως μετά τα θλιβερά γεγονότα στο «Ντα Λουζ» την προηγούμενη εβδομάδα, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο τιμωρίας από την UEFA.