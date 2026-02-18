Η Μπενφίκα υπερασπίζεται τον Πρεστιάνι: «Μαζί, δίπλα σου» (vid)

Η πρώτη αναμέτρηση των playoffs του Champions League ανάμεσα σε Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ντα Λουζ» ήταν επεισοδιακή, μετά την καταγγελία του Βινίσιους Τζούνιορ ότι ο Πρεστιάνι του επιτέθηκε ρατσιστικά κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών του Βραζιλιάνου για το γκολ που σημείωσε και που έκρινε την αναμέτρηση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ίδιος ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι τοποθετήθηκε περί του θέματος τονίζοντας: «Θέλω να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν απηύθυνα ρατσιστικές προσβολές στον Βίνι Τζούνιορ, ο οποίος δυστυχώς παρερμήνευσε αυτά που νόμιζε ότι άκουσε. Ποτέ δεν ήμουν ρατσιστής με κανέναν και μετανιώνω για τις απειλές που έλαβα από παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης».

Μπενφίκα: Το βίντεο και το μήνυμα στήριξης στον Πρεστιάνι

Η Μπενφίκα αποφάσισε να περάσει δυναμικά στην αντεπίθεση, μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι καταγγελίες περί ρατσιστικής συμπεριφοράς από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι προς τον Βινίσιους Τζούνιορ. Οι «αετοί» της Λισαβόνας έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη φάση που γέννησε την ένταση, επιχειρώντας να αποδομήσουν τη θέση της Ρεάλ Μαδρίτης και των ποδοσφαιριστών της.



Στο οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε ο πορτογαλικός σύλλογος, καταγράφεται η στιγμή της λεκτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Πρεστιάνι και τον Βίνι, λίγο πριν ο Βραζιλιάνος κινηθεί προς τον διαιτητή για να διαμαρτυρηθεί. Η Μπενφίκα υποστηρίζει πως, βάσει της απόστασης που υπήρχε μεταξύ των παικτών και των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών της Ρεάλ, είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβεβαιωθεί ότι ακούστηκαν οι φερόμενες προσβλητικές εκφράσεις.

Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026





Ο Βινίσιους έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενο ρατσιστικό χαρακτηρισμό, ενώ ο Εμπαπέ δήλωσε ότι άκουσε καθαρά τον Αργεντινό να χρησιμοποιεί τη λέξη «macaco» πέντε φορές.



Η Μπενφίκα, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στο βίντεο. Προχώρησε σε μια δημοσίευση με την γραπτή δήλωση του ίδιου του Πρεστιάνι, ο οποίος αρνείται κάθε ρατσιστική πρόθεση και κάνει λόγο για παρερμηνεία, με το μήνυμα στήριξης «μαζί, στο πλευρό σου», δείχνει ξεκάθαρα ότι οι «ενκαρνάδος» επιλέγουν να υπερασπιστούν τον ποδοσφαιριστή τους μέχρι τέλους.