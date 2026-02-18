Όταν ο Πρεστιάνι χτύπησε στο πρόσωπο αντίπαλο το 2022 στο Αργεντινή - Βραζιλία (video)

Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας για εξωαγωνιστικούς λόγους. Στην αναμέτρηση Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης (17/2), που διεξήχθη στη Λισαβόνα και ολοκληρώθηκε με σκορ 0-1, υπήρξε καταγγελία πως ο Αργεντινός εξτρέμ απηύθυνε ρατσιστικό χαρακτηρισμό προς τον Βινίσιους Ζούνιορ.



Η αναμέτρηση διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο για περιστατικά ρατσισμού. Οι διαιτητές κατέγραψαν το συμβάν, με το παιχνίδι να συνεχίζεται αφού πρώτα εκτιμήθηκε η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο. Το θέμα πήρε άμεσα διαστάσεις, τόσο λόγω της σοβαρότητάς του όσο και λόγω του προσώπου που φέρεται να εμπλέκεται.



Η συγκεκριμένη υπόθεση, πάντως, δεν είναι η πρώτη που συνδέει τον Πρεστιάνι με προβληματική συμπεριφορά. Στα social media επανήλθε βίντεο από το 2022, σε αγώνα μικρών εθνικών ομάδων Εθνική Αργεντινής - Εθνική Βραζιλίας. Μετά την ήττα της Αργεντινής με 2-1, ο νεαρός τότε ποδοσφαιριστής είχε κινηθεί επιθετικά προς αντίπαλο, προκαλώντας ένταση και γενική σύρραξη μετά το τέλος της αναμέτρησης.

