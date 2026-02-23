Προσωρινή τιμωρία της UEFA στον Πρεστιάνι - Δεν ταξιδεύει στη Μαδρίτη, συνεχίζεται η έρευνα

Επίσημη απόφαση πήρε η UEFA μετά τον σάλο που προκλήθηκε την περασμένη Τρίτη (17/2) στην αναμέτρηση Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League. Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι κατηγορήθηκε από τον Βινίσιους για ρατσιστική επίθεση. Η ομοσπονδία τιμώρησε με προσωρινή απαγόρευση τον παίκτη της Μπενφίκα, κάτι που σημαίνει πως θα απουσιάζει απότον επαναληπτικό στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Η έρευνα σχετικά με το συμβάν συνεχίζεται κανονικά, με τους ανθρώπους της UEFA να αποφασίζουν την τιμωρία του παίκτη με σκοπό να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση στην αναμέτρηση της Τετάρτης (25/2, 22:00).

Uefa has opened an investigation into allegations of discriminatory behaviour during the first leg of the Champions League tie. pic.twitter.com/fW0923YaIs — BBC Sport (@BBCSport) February 23, 2026

Όλο το σκηνικό ξεκίνησε όταν ο Βινίσιους μετά το γκολ που πέτυχε πανηγύρισε προκλητικά απέναντι στους φιλάθλους της Μπενφίκα, με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, ο Αργεντίνος επιθετικός να τον αποκαλέσει «μαϊμού», ενώ παράλληλα κάλυπτε το στόμα του με τη φανέλα του για να εμποδίσει τις κάμερες να καταγράψουν τις κινήσεις των χειλιών του.

Ο ίδιος ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι τοποθετήθηκε περί του θέματος τονίζοντας: «Θέλω να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν απηύθυνα ρατσιστικές προσβολές στον Βίνι Τζούνιορ, ο οποίος δυστυχώς παρερμήνευσε αυτά που νόμιζε ότι άκουσε. Ποτέ δεν ήμουν ρατσιστής με κανέναν και μετανιώνω για τις απειλές που έλαβα από παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA

«Μετά τον διορισμό επιθεωρητή δεοντολογίας και πειθαρχίας της UEFA (EDI) για τη διερεύνηση καταγγελιών για διακριτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα νοκ-άουτ των playoffs του Champions League 2025/2026 μεταξύ της Μπενφίκα και της Ρεάλ στις 17 Φεβρουαρίου 2026, και κατόπιν αιτήματος του EDI με ενδιάμεση έκθεση, το Όργανο Ελέγχου, Ηθικής και Πειθαρχίας της UEFA (CEDB) αποφάσισε σήμερα να επιβάλει προσωρινή τιμωρία στον κ. Τζιανλούκα Πρεστιάνι για τον επόμενο (1) αγώνα του συλλόγου UEFA, στον οποίο θα είχε δικαίωμα να συμμετάσχει, για την εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 14 του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA (DR) σχετικά με διακριτική συμπεριφορά.

Αυτό δεν προδικάζει οποιαδήποτε απόφαση που ενδέχεται να λάβουν στη συνέχεια τα πειθαρχικά όργανα της UEFA μετά την ολοκλήρωση της εν εξελίξει έρευνας και την υποβολή της στα πειθαρχικά όργανα της UEFA».