Η FIFA σκληραίνει την στάση της - Οι βαριές κυρώσεις που θα ισχύουν για τα ρατσιστικά περιστατικά

Το ρατσιστικό επεισόδιο στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης ανάμεσα σε Πρεστιάνι και Βινίσιους ήταν η αφορμή να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού, με τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ να σταυρώνει τα χέρια του σε σχήμα «Χ», διακόπτοντας τον αγώνα.

Η υπόθεση ερευνάται, αλλά όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα η FIFA να επανεξετάσει τις ποινές της αναφορικά με τέτοιες περιπτώσεις. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου παρουσίασε ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο με στόχο την εξάλειψη κάθε μορφής ρατσισμού από το ποδόσφαιρο, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να ανακοινώνει πως θα καθιερωθούν πέντε βασικοί άξονες δράσης στους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται νέοι κανονισμοί, αυστηρότερες κυρώσεις, και ακόμα και δυνατότητα για ποινική δίωξη σε περιστατικά που το απαιτούν.

Το νέο πλαίσιο θα αυξήσει τις ευθύνες των ομοσπονδιών και των συλλόγων, και δεν θα περιορίζεται απλά σε συμβολικές κινήσεις καθώς θα προστεθούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί δράσης κατά τέτοιων φαινομένων με στόχο την άμεση τιμωρία των εμπλεκόμενων, αλλά και την εξάλειψη των περιστατικών.

Μάλιστα αναμένεται να υπάρχει και συνεργασία με τις κρατικές αρχές, ώστε σοβαρές υποθέσεις να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Η FIFA δείχνει πως θέλει να δημιουργήσει ένα ποδόσφαιρο με έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας, έχοντας μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και ρατσισμού.