Θλιβερό: 12χρονος παίκτης της Παλμέιρας δέχτηκε ρατσιστική επίθεση και έφυγε κλαίγοντας

Τα περιστατικά ρατσισμού συνεχίζουν να υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, και τα βλέπουμε συνεχώς όλο και συχνότερα. Όμως πλέον η κατάσταση ξεφεύγει, καθώς ένα τέτοιο περιστατικό εκτυλίχθηκε, αυτή την φορά ανάμεσα σε... παιδία.

Συγκεκριμένα σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στην Παλμέιρας και τη Ρίβερ Πλέιτ, ο 12χρονος Πάουλο Ενρίκε Νέτο έπεσε θύμα μιας τέτοιας ντροπιαστικής επίθεσης από τους νεαρούς αργεντίνους της Ρίβερ. Ο Νέτο μετά τον αγώνα όταν κατευθυνόταν προς τον πάγκο της ομάδας του, δέχτηκε χτυπήματα από νεαρούς ποδοσφαιριστές της αργεντίνικης ομάδας, με αποτέλεσμα να βάλει τα κλάματα και να καθίσει στον πάγκο απαρηγόρητος.

Νωρίτερα κατά την διάρκεια του αγώνα, ο νεαρός άσσος της Παλμέιρας έκανε... ότι ήθελε τους παίκτες της Ρίβερ και έβαλε μάλιστα τα δυο από τα τρία γκολ της ομάδας του, στην αναμέτρηση που τελείωσε ισόπαλη με 3-3. Το ταλέντο και η τεχνική του Νέτο φαίνεται να δημιούργησε εκνευρισμό στους αντιπάλους του και το έδειξαν με τον χειρότερο τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συμπατριώτης του, Βινίσιους Τζούνιορ, που πέρασε πρόσφατα ένα παρόμοιο περιστατικό και αυτός με κάποιον αργεντίνο, τον Τζουλιάνο Πρεστιάνι, επικοινώνησε με τον νεαρό και υποσχέθηκε να τον καλέσει στην Ισπανία για να βρεθούν, εκφράζοντας την στήριξή του.

⚽️¡Este chico es un escándalo!



PH Neto vuelve a marcar otro golazo con un repertorio que parece que no tiene fin; solo tiene 12 años



River y Palmeiras han protagonizado el mejor partido hasta el momento (3-3)



📺En directo en @rtveplay pic.twitter.com/0oPVRj06D0 — Teledeporte (@teledeporte) March 26, 2026

Αυτού του είδους τα περιστατικά, είναι πραγματικά ντροπή να συνεχίζουν να συμβαίνουν. Όταν όμως γίνονται ανάμεσα σε παιδιά, πλέον καταλαβαίνει κανείς ότι το πρόβλημα είναι πιο βαθύ, διότι φαίνεται πως κανείς δεν έχει μάθει στα παιδιά αυτά να πρώτα να είναι σωστοί άνθρωποι και μετά να χάνουν. Το πρόβλημα ξεκινά από την οικογένεια και καταλήγει στο περιβάλλον, ακόμα και στους προπονητές των παιδιών. Γιατί καλό είναι να μαθαίνουν τεχνική και τακτικές στα παιδιά, είναι όμως σημαντικότερο να τα μαθαίνουν την ευγενή άμιλλα και τις βασικές αρχές του αθλητισμού, κάνοντάς τους καλύτερους ανθρώπους και όχι θερμοκέφαλους που δεν ξέρουν να χάνουν.