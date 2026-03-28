Θλιβερό: 12χρονος παίκτης της Παλμέιρας δέχτηκε ρατσιστική επίθεση και έφυγε κλαίγοντας
Ένα θλιβερό γεγονός συνέβει σε αγώνα της Παλμέιρας με την Ρίβερ Πλέιτ, όταν νεαροί αργεντίνοι είχαν ρατσιστική συμπεριφορά.
Τα περιστατικά ρατσισμού συνεχίζουν να υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, και τα βλέπουμε συνεχώς όλο και συχνότερα. Όμως πλέον η κατάσταση ξεφεύγει, καθώς ένα τέτοιο περιστατικό εκτυλίχθηκε, αυτή την φορά ανάμεσα σε... παιδία.
Συγκεκριμένα σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στην Παλμέιρας και τη Ρίβερ Πλέιτ, ο 12χρονος Πάουλο Ενρίκε Νέτο έπεσε θύμα μιας τέτοιας ντροπιαστικής επίθεσης από τους νεαρούς αργεντίνους της Ρίβερ. Ο Νέτο μετά τον αγώνα όταν κατευθυνόταν προς τον πάγκο της ομάδας του, δέχτηκε χτυπήματα από νεαρούς ποδοσφαιριστές της αργεντίνικης ομάδας, με αποτέλεσμα να βάλει τα κλάματα και να καθίσει στον πάγκο απαρηγόρητος.
Νωρίτερα κατά την διάρκεια του αγώνα, ο νεαρός άσσος της Παλμέιρας έκανε... ότι ήθελε τους παίκτες της Ρίβερ και έβαλε μάλιστα τα δυο από τα τρία γκολ της ομάδας του, στην αναμέτρηση που τελείωσε ισόπαλη με 3-3. Το ταλέντο και η τεχνική του Νέτο φαίνεται να δημιούργησε εκνευρισμό στους αντιπάλους του και το έδειξαν με τον χειρότερο τρόπο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συμπατριώτης του, Βινίσιους Τζούνιορ, που πέρασε πρόσφατα ένα παρόμοιο περιστατικό και αυτός με κάποιον αργεντίνο, τον Τζουλιάνο Πρεστιάνι, επικοινώνησε με τον νεαρό και υποσχέθηκε να τον καλέσει στην Ισπανία για να βρεθούν, εκφράζοντας την στήριξή του.
Αυτού του είδους τα περιστατικά, είναι πραγματικά ντροπή να συνεχίζουν να συμβαίνουν. Όταν όμως γίνονται ανάμεσα σε παιδιά, πλέον καταλαβαίνει κανείς ότι το πρόβλημα είναι πιο βαθύ, διότι φαίνεται πως κανείς δεν έχει μάθει στα παιδιά αυτά να πρώτα να είναι σωστοί άνθρωποι και μετά να χάνουν. Το πρόβλημα ξεκινά από την οικογένεια και καταλήγει στο περιβάλλον, ακόμα και στους προπονητές των παιδιών. Γιατί καλό είναι να μαθαίνουν τεχνική και τακτικές στα παιδιά, είναι όμως σημαντικότερο να τα μαθαίνουν την ευγενή άμιλλα και τις βασικές αρχές του αθλητισμού, κάνοντάς τους καλύτερους ανθρώπους και όχι θερμοκέφαλους που δεν ξέρουν να χάνουν.