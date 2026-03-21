Ο ΠΑΟΚ λέει «όχι» στον ρατσισμό με μια συμβολική φωτογραφία και ένα πολύ εύστοχο μήνυμα

Η 21η Μαρτίου είναι η παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού, μιας μάστιγας που πλήττει την κοινωνία και ότι αυτή εμπεριέχει. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θέλοντας να τιμήσει την ημέρα αυτή, δημοσίευσε μια φωτογραφία, που κρύβει έναν συμβολισμό.

Συγκεκριμένα ο επίσημος λογαριασμός του ΠΑΟΚ στα social media δημοσίευσε μια φωτογραφία με τους Γιακουμάκη, Τάισον, Θυμιάνη, Μεϊτέ, Σάντσεζ και Παβλένκα με υψωμένες τις γροθιές τους. Έξι ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου του Βορρά», με διαφορετική εθνικότητα, διαφορετικά χρώματα, κουλτούρες και θρησκείες. Η φωτογραφία είναι συνοδευόμενη με μια λεζάντα που γράφει «Ρατσισμός είναι να μισείς κάτι, που τυχαία δεν είσαι» προκαλώντας σωρεία θετικών μηνυμάτων και αντιδράσεων.

Τι συμβολίζει όμως η υψωμένη γροθιά, και τι θυμίζει; Είναι ο τρόπος που πανηγυρίζει ο Τάισον, που πέρα από το να κάνει τον... παππού λόγω των σχόλιων για την ηλικία του, έχει έναν πιο ουσιαστικό και σοβαρό πανηγυρισμό που πίσω από αυτόν κρύβεται η ουσία της σημερινής (21/3) μέρας.

Ο πανηγυρισμός του ευαισθητοποιημένου Τάισον και ο συμβολισμός

Ο Τάισον είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με το θέμα του ρατσισμού, και φροντίζει να το δείχνει με κάθε ευκαιρία και μέσα στο γήπεδο. Άλλωστε έχει βιώσει και ο ίδιος ρατσισμό στο ποδόσφαιρο, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Σαχτάρ τον Νοέμβριο του 2019. Τότε κάποιοι οπαδοί της Ντιναμό Κιέβου φώναζαν σε αυτόν κάποια ρατσιστικά συνθήματα και ο ίδιος αποφάσισε να αντιδράσει κάνοντας μια άσεμνη χειρονομία προς την κερκίδα και κλωτσώντας την μπάλα προς το μέρος τους. Ο διαιτητής τον απέβαλε, και όλη η κατάσταση σε συνδυασμό με την επίθεση που δέχτηκε τον έκαναν να βάλει τα κλάματα. Ο ενεργός στα social media Βραζιλιάνος τότε είχε στείλει ένα αρκετά ευθύ και ξεκάθαρο μήνυμα μετά τον αγώνα λέγοντας: «Δεν θα το βουλώσω ποτέ για τέτοιες απάνθρωπες πράξεις. Έχω μάθει να μάχομαι για τα δικαιώματά μας και για την ισότητα. Σε μια ρατσιστική κοινωνία δεν είναι αρκετό να μην είμαστε ρατσιστές, πρέπει να είμαστε αντι-ρατσιστές!»

Έκτοτε πανηγυρίζει με την γροθιά του υψωμένη, εμπνευσμένος από μια ιστορία που συνεβει στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1968. Τότε, στις 16 Οκτωβρίου, δύο Αμερικανοί Αθλητές, ο Τόμι Σμιθ και ο Τζον Κάρλος σήκωσαν το χέρι τους φορώντας μαύρο γάντι κατά την διάρκεια του Εθνικού ύμνου των ΗΠΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την μεταχείριση των μαύρων, σε μια κίνηση που εκείνη την εποχή είχε συγκλονίσει τον κόσμο. Να θυμίσουμε ότι εκείνη την εποχή ο αγώνας των μαύρων Αμερικανών για πολιτικά δικαιώματα είναι στις επάλξεις, με την δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ να δημιουργεί μια τεταμένη ατμόσφαιρα.