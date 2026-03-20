Αυτά χρειάζονται Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ για να εξασφαλίσουν την θέση τους στο Champions League

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, μαζί με την ΑΕΚ, είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τη φετινή Stoiximan Super League μέχρι τέλους, όμως παράλληλα κυνηγάνε και την απευθείας πρόκρισή τους στη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε στην φετινή League Phase λόγω του οτι οι ομάδες αυξήθηκαν σε 36 και άνοιξε μια θέση από το rebalancing, και οι ερυθρόλευκοι ήταν πρώτοι στην σχετική λίστα. Την επόμενη σεζόν όμως φαίνεται πως και ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει σοβαρά την πρόκρισή του στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του. Βέβαια το σημαντικότερο είναι να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση δεν μπορούν να αγωνιστούν απευθείας στην League Phase.

Ολυμπιακός

Επομένως σε περίπτωση που αυτός που θα βγει πρωταθλητής είναι ο Ολυμπιακός, τον ενδιαφέρει ποιος θα κατακτήσει το φετινό Champions League, καθώς θα πρέπει η ομάδα που θα το πάρει να έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση από το εγχώριο πρωτάθλημά της. Από τις οκτώ ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην μάχη για το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά, μόλις δυο είναι αυτές που δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα την θέση τους. Η μια είναι η Σπόρτινγκ που βρίσκεται στην 2η θέση 7 βαθμούς από την κορυφή, και η άλλη είναι η Λίβερπουλ που είναι 5η στο -2 από την τετράδα, και ένα βαθμό πάνω από την Τσέλσι. Βέβαια στην Αγγλία η κατάσταση είναι πολύ ρευστή στον βαθμολογικό πίνακα και όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, ενώ η Premier League εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βγάλει πέντε ομάδες στο επόμενο Champions League. Η τελευταία προϋπόθεση για τους ερυθρόλευκους είναι να μην κατακτήσει η Σαχτάρ το Conference League μόνο με νίκες.

ΠΑΟΚ

Για τον ΠΑΟΚ οι δυο από τις τρεις προϋποθέσεις είναι οι ίδιες με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή να κατακτήσει το πρωτάθλημα, και ο νικητής του Champions League να παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και του χρόνου. Η τρίτη προϋπόθεση αφορά τις ομάδες που βρίσκονται από πάνω του στο rebalancing. Δηλαδή οι Ρέιντζερς, η Σαχτάρ, η Φερεντσβάρος και η Μίντιλαντ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να μην κατακτήσουν το πρωτάθλημα στις χώρες τους, κάτι που για μερικές δεν είναι και απίθανο. Συγκεκριμένα η Ρέιντζερς βρίσκεται στο -3 από την πρωτοπόρο Χάρτς. Η Σαχτάρ είναι πρώτη στην Ουκρανία στο +3 από την δεύτερη Τσερκάσι, η Φερεντσβάρος είναι 2η στο -1 από την Γκιόρ και τέλος η Μίντιλαντ είναι 2η στο -5 από την Άαρχους.