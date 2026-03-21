Super League: Τα κανάλια της τελευταίας αγωνιστικής, το καλεντάρι των playoffs και οι διακοπές

Η Stoiximan Super League μπαίνει στην τελική της ευθεία, με την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας να διεξάγεται την Κυριακή 22 Μαρτίου και όλα τα παιχνίδια να ξεκινούν στις 19:00. Μία αγωνιστική που θα κρίνει ισορροπίες και θα καθορίσει την εκκίνηση των ομάδων στα επερχόμενα playoffs.



Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο τόσο για την κορυφή όσο και για τις υπόλοιπες θέσεις, με τα βλέμματα στραμμένα και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αναμετρήσεων:

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός (COSMOTE SPORT 7)

Βόλος – ΠΑΟΚ (COSMOTE SPORT 3)

Άρης – ΟΦΗ (NovaSports 2)

Λεβαδειακός – Ατρόμητος (NovaSports 4)

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός (NovaSports Prime)

ΑΕΚ – Κηφισιά (COSMOTE SPORT 4)

Ολυμπιακός – ΑΕΛ (COSMOTE SPORT 2)

Στην κορυφή της βαθμολογίας επικρατεί απόλυτη ισορροπία, καθώς ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ βρίσκονται στους 57 βαθμούς και θέλουν μόνο νίκη για να μπουν στα playoffs χωρίς απώλειες, με φόντο την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στη μάχη του τίτλου.



Μετά το φινάλε της Κυριακής, στις 24 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση που θα ορίσει το πρόγραμμα των playoffs και των playouts, με το μίνι πρωτάθλημα να ξεκινά το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου.

Το καλεντάρι των playoffs περιλαμβάνει έξι αγωνιστικές:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου (εμβόλιμη)

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι διακοπές

Παράλληλα, υπάρχουν και τρεις διακοπές που επηρεάζουν τη ροή του πρωταθλήματος. Η πρώτη έρχεται λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας απέναντι σε Παραγουάη (27/3) και Ουγγαρία (31/3). Η δεύτερη αφορά το Πάσχα, καθώς δεν θα υπάρξει δράση στις 12 Απριλίου, ενώ η τρίτη διακοπή προκύπτει μετά τη 2η αγωνιστική των playoffs, λόγω του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας στις 25 Απριλίου.

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ – 57

2. Ολυμπιακός – 57

3. ΑΕΚ – 57

4. Παναθηναϊκός – 46

5. Λεβαδειακός – 39

6. Άρης – 30

7. Ατρόμητος – 29

8. ΟΦΗ – 29

9. Βόλος – 28

10. Κηφισιά – 27

11. Παναιτωλικός – 25

12. ΑΕΛ – 22

13. Αστέρας Τρίπολης – 17

14. Πανσερραϊκός – 16