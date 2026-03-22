Κριστιάνο Ρονάλντο: Η άγνωστη ιστορία για τον πατέρα του που... δε θέλει να θυμάται

Ο Ζοσέ Ντινίς Αβέιρο γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1953 στο νησί της Μαδέιρα, στην Πορτογαλία. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον οικονομικών δυσκολιών, σε μια κοινωνία όπου οι ευκαιρίες ήταν περιορισμένες. Η ζωή του από νεαρή ηλικία ήταν συνδεδεμένη με τη σκληρή εργασία και την επιβίωση.



Υπηρέτησε στον πορτογαλικό στρατό και συμμετείχε στον αποικιακό πόλεμο στην Αφρική (Αγκόλα και Μοζαμβίκη), μια εμπειρία που φαίνεται πως τον σημάδεψε ψυχολογικά. Πολλοί βιογράφοι του Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρουν ότι οι εμπειρίες αυτές συνέβαλαν αργότερα στα προβλήματα που αντιμετώπισε με το αλκοόλ.

Ο γάμος, η δουλειά ως kitman και το βάπτισμα του Ρονάλντο



Παντρεύτηκε τη Μαρία Ντολόρες, με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά, το μικρότερο εκ των οποίων ήταν ο Κριστιάνο. Η οικογένεια ζούσε σε φτωχικές συνθήκες, σε ένα μικρό σπίτι στη Μαδέιρα.



Για να συντηρήσει την οικογένεια, εργαζόταν ως δημοτικός υπάλληλος, ενώ παράλληλα ήταν φροντιστής (kit man) στην τοπική ποδοσφαιρική ομάδα. Εκεί έκανε και τα πρώτα βήματα ο Ρονάλντο. Ο πατέρας του ήταν από τους πρώτους που τον ενθάρρυναν να ασχοληθεί σοβαρά με το ποδόσφαιρο.

Cristiano Ronaldo wishing his late father, Happy Father Day ❤️ pic.twitter.com/BVhn4A1S2H — Speedline (@speedlinexx) March 19, 2026





Το Ρονάλντο δόθηκε στον Κριστιάνο προς τιμήν του Ρόναλντ Ρίγκαν, τον οποίο θαύμαζε ο Ζοσέ.



Τα προβλήματα του πατέρα του Ρονάλντο με το αλκοόλ



Παρά την αγάπη του για την οικογένειά του, ο Ζοσέ Ντινίς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού. Αυτό είχε σημαντικό αντίκτυπο στην οικογενειακή ζωή και στη σχέση του με τα παιδιά του.



Ο Κριστιάνο έχει μιλήσει ανοιχτά για αυτή τη δύσκολη κατάσταση, δηλώνοντας ότι δεν κατάφερε ποτέ να έχει μια ουσιαστική και σταθερή σχέση με τον πατέρα του. Σε συνεντεύξεις του έχει εκφράσει λύπη που ο πατέρας του δεν ήταν παρών σε πολλές σημαντικές στιγμές της ζωής του.

🚨🗣 Cristiano Ronaldo: "When I was seven, I told my father I wanted to have a house like Michael Jackson's. He looked at me and said, 'Dreams are only for the rich, son, a privilege we don't have.'"



“It breaks my heart that my father never got to see what I’ve achieved in… pic.twitter.com/zOVVFOjZIS — FOOTBALL WORLD (@fbworld23) March 20, 2026





«Δεν γνώρισα ποτέ πραγματικά τον πατέρα μου 100%. Ήταν αλκοολικός. Δεν είχαμε ποτέ μια φυσιολογική συζήτηση. Ο πατέρας μου δεν είδε τίποτα. Δεν είδε βραβεία, δεν είδε τίποτα από αυτά που έγινα» έχει πει ο σταρ του ποδοσφαίρου.



Σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, ο Ρονάλντο παρακολούθησε για πρώτη φορά σπάνια πλάνα του πατέρα του. Συγκινήθηκε έντονα και δάκρυσε, λέγοντας: «Δεν τον είχα ξαναδεί έτσι… Δεν τον γνώριζα έτσι».



Ο Ζοσέ Ντινίς Αβέιρο πέθανε στις 7 Σεπτεμβρίου 2005, σε ηλικία μόλις 52 ετών, από επιπλοκές που σχετίζονταν με ηπατική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα της χρόνιας κατανάλωσης αλκοόλ. Εκείνη την περίοδο, ο Κριστιάνο γωνιζόταν ήδη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.