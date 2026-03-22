Ολυμπιακός: Γιατί η ομάδα του Μπαρτζώκα κερδίζει πολλές βολές στα παιχνίδια της

Το αφήγημα περί «εύνοιας» ακολουθεί σχεδόν κάθε ομάδα που κυριαρχεί σε συγκεκριμένες στατιστικές κατηγορίες. Θυμηθείτε τον Παναθηναϊκό το 2024, όταν και κατέκτησε την Euroleague. Θυμηθείτε ακόμη και την Ρεάλ τις εποχές που μεσουρανούσε.

Στο σύγχρονο μπάσκετ, οι αριθμοί σπάνια είναι τυχαίοι. Είναι προϊόν δομής, ρόλων και επαναλαμβανόμενων επιλογών. Και ο Ολυμπιακός είναι ίσως από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ομάδας που «παράγει» φάουλ μέσα από το ίδιο του το σύστημα, τη φετινή σεζόν.

Η αρχή του συστήματος και το πλεονέκτημα πριν την εκτέλεση

Το επιθετικό οικοδόμημα του Γιώργος Μπαρτζώκας δεν στοχεύει απλώς στο σουτ στοχεύει στη δημιουργία πλεονεκτήματος (advantage creation). Κάθε επίθεση έχει στόχο να αναγκάσει την άμυνα να «σπάσει» πριν καν φτάσει η μπάλα στην τελική εκτέλεση.





Αυτό επιτυγχάνεται μέσω:

1) συνεχόμενων handoffs και off-ball screens



2) side pick-and-roll που μετακινούν την άμυνα οριζόντια



3)επιμονής στη weak side εκτέλεση μετά από περιστροφή

Το βάρος στη ρακέτα και τα τελειώματα που... ερμηνεύουν τις βολές

Είναι γνωστό πως ακόμα και χωρίς τον Φαλ, ο Ολυμπιακός διαθέτει μια από τις καλύτερες τριάδες ψηλών. Σε κάθε pick-and-roll (ειδικά με τον Μιλουτίνοφ), η άμυνα πρέπει να επιλέξει: βοήθεια ή κάλυψη. Και οι δύο επιλογές παράγουν επαφή.



Οι επιθέσεις από το σύστημα του Ολυμπιακού δεν τελειώνουν στο πρώτο ρήγμα. Συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί λει-απ ή καλάθι από κοντά. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στόχο να περιστρέψουν τόσο πολύ την άμυνα, μέχρι να βρεθεί ο κενός χώρος και το φάουλ να μοιάζει η καλύτερη επιλογή.



Η στατιστική πλευρά για το πλήθος των βολών

Χωρίς να χρειάζεται κανείς «ύποπτες» ερμηνείες, υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες που εξηγούν γιατί μια ομάδα κερδίζει πολλές βολές.

1) Free Throw Rate (FTR): Ο Ολυμπιακός διαχρονικά βρίσκεται ψηλά, γιατί τελειώνει μεγάλο ποσοστό επιθέσεων κοντά στο καλάθι. Αυτό είναι το παιχνίδι του και για αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους center που διαθέτει.



2) Points in the Paint: Υψηλός αριθμός πόντων στη ρακέτα συνεπάγεται με αυξημένη επαφή.



3) Offensive Rebound Rate: Δεύτερες επιθέσεις οδηγούν σε φάουλ σε μη οργανωμένη άμυνα. Κι ο Ολυμπιακός είναι ψηλά σε αυτό τον τομέα.



4) Motion: Η μπάλα κυκλοφορεί ξανά και ξανά μέχρι να βρεθεί ανισορροπία. Όταν ένας παίκτης βρεθεί ελεύθερος για να τρέξει προς ένα κεντρικό λει-απ, η πιθανότητα να του γίνει φάουλ, μοιάζει η καλύτερη δυνατή.



5) Οι ομάδες που βασίζονται σε pull-up τρίποντα ή spot-up εκτελέσεις απλώς δεν παράγουν τις ίδιες συνθήκες επαφής: Για παράδειγμα, μια ομάδα όπως η Παρί, που σουτάρει σε επιθέσεις πέντε δευτερολέπτων και σε αιφνιδιασμό ΔΕΝ θα πάρει τον ίδιο αριθμό βολών.