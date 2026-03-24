Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR και την ήττα του Ολυμπιακού

Με τους Οσμάν (23π.), Χέιζ-Ντέιβις (22π.) και τον Ναν (21π.) να «πετούν φωτιές», ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε παλικαρίσιο «διπλό» στο Σαράγεβο επί της Ντουμπάι με 107-104. Η νίκη αυτή εξασφάλισε την παρουσία του «Τριφυλλιού» στην πρώτη δεκάδα της EuroLeague και το διατηρεί σε τροχιά για το πλεονέκτημα έδρας ή την απευθείας πρόκριση στην εξάδα. Ο «Επτάστερος» έφτασε έτσι τις 19 νίκες, έχοντας και 14 ήττες σε 33 αγωνιστικές.

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στην Ισπανία, που ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τη Βαλένθια με 85-84 για την 33η αγωνιστική. Παρά την εξαιρετική παρουσία των Βεζένκοφ και Φουρνιέ, ένας κακός υπολογισμός του Φουρνιέ, έδωσε στον Ντε λα Ρέα δύο βολές στο φινάλε της αναμέτρησης. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν έτσι τις 22 νίκες ενώ έχουν και 12 ήττες σε 34 αγώνες.

Η βαθμολογία της Euroleague