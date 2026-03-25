Παναθηναϊκός AKTOR: Επέστρεψε ο Γιάννης Κουζέλογλου

Ο Γιάννης Κουζέλογλου θα επιστρέψει τελικά στον Παναθηναϊκό AKTOR για την ολοκλήρωση της σεζόν 2025-26, παρά το αρχικό πλάνο να δοθεί δανεικός στο Μαρούσι. Στο πλαίσιο της ανανέωσης αυτής, ο Κουζέλογλου αφαιρέθηκε από το ρόστερ του Αμαρουσίου στην Stoiximan GBL και προστέθηκε επίσημα σε εκείνο του Παναθηναϊκού, με το συμβόλαιό του να ισχύει έως το καλοκαίρι του 2027.



Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόσφατη αποχώρηση του Ρισόν Χολμς, με αποτέλεσμα ο Κουζέλογλου να αποτελεί το νέο πρόσωπο στις προπονήσεις της ομάδας, μετά την επιστροφή της από το Σαράγεβο και τη νίκη επί της Dubai BC. Υπό τις οδηγίες του Ηλία Παπαθεοδώρου, ο Έλληνας φόργουορντ έχει καταγράψει κατά μέσο όρο πέντε πόντους και τρία ριμπάουντ σε δέκα αγώνες.