Παναθηναϊκός AKTOR: Επίσημα τέλος ο Χολμς

Ο Ρισόν Χολμς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν από κοινού στη λύση της συνεργασίας τους μετά από περίπου μισή αγωνιστική περίοδο, με τις εξελίξεις να επιταχύνονται ύστερα από την πρόσφατη δημόσια κριτική του Εργκίν Αταμάν προς τον Αμερικανό σέντερ και την αντίδρασή του στα social media, γεγονότα που τον έθεσαν ουσιαστικά εκτός πλάνων, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τις δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού πριν από την αναχώρηση της ομάδας για τη Βοσνία για την αναμέτρηση με την Dubai BC.

Ο Χολμς, που φέτος άφησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το NBA για να αγωνιστεί στην Ευρώπη, ολοκληρώνει τη θητεία του στο «τριφύλλι» με μέσο όρο 7,9 πόντους και 4,3 ριμπάουντ στην EuroLeague, επιδόσεις που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες που υπήρχαν γύρω από το όνομά του και το συμβόλαιό του, παρότι ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και είχε θετική παρουσία στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρισόν Χολμς και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».