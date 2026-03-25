Η Ένωση παικτών του NBA στηρίζει τον Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να βρίσκεται στο παρκέ»

Η σεζόν για τους Μιλιγούκι Μπάκς μπορεί πλέον να μην έχει αγωνιστικό ενδιαφέρον καθώς βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, αλλά η κόντρα με τον Γιάννη Αντεντοκούνμπο συνεχίζεται.

Θυμίζουμε ότι, πριν από λίγο καιρό ο ιδιοκτήτης των «Ελαφιών» έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον σούπερ σταρ της ομάδας: «Ή υπογράφεις επέκταση ή ανταλλαγή», με τον παίτη να διαφωνεί σε αυτό. Οι σχέσεις των δύο πλευρών πλέον βρίσκονται στα άκρα.

Πάντως, νέες πληοφορίες που προκύπτουν από την Αμερική και τον γνωστό insider του NBA, Σαμς Σαράνια να υποστηρίζει ότι το ίδιο το NBA επενέβη με σκοπό να προστατάψει τον παίκτη.

Statement from the National Basketball Players Association on the Milwaukee Bucks' desires to shut down Giannis Antetokounmpo, who wants to play: pic.twitter.com/4WUKBQH8A2 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2026

Η ανακοίνωση του NBA:

«Η Πολιτική Συμμετοχής των Παικτών σχεδιάστηκε από τη Λίγκα με σκοπό να διασφαλίζεται ότι όταν ένας παίκτης επιπέδου All Star όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι υγιής και έτοιμος αγωνιστικά, πρέπει να βρίσκεται στο παρκέ.

Δυστυχώς, οι πολιτικές κατά του tanking λειτουργούν απλά ως ενίσχυση. Οι οπαδοί, οι συνεργάτες των μεταδόσεων και η αξιοπέπεια του ίδιου του παιχνιδιού θα συνεχίσει να πλήττεται όσο οι ιδιοκτήτες των ομάδων δεν υπόκεινται σε έλεγχο.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το NBA σε ουσιώδεις νέες προτάσεις που θα διευθετήσουν τα ζητήματα και θα αποθαρρύνουν το tanking.»