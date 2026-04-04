NBA: Έρευνα στους Μπακς για τη διαμάχη με τον Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς «συγκρούστηκαν» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το NBA αποφάσισε να διαξάγει έρευνα για να διαπιστώσει αν ο Greek Freak είναι σε θέση να αγωνιστεί ή όχι, αξιολογώντας τυχόν παραβάσεις. Ο 31χρονος φόργουορντ επιθυμεί να συμμετάσχει στους τελευταίους αγώνες της σεζόν, όμως η διοίκηση των «ελαφιών» υποστηρίζει πως το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο καθιστά απαγορευτική την παρουσία του στο παρκέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, το NBA έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές, προκειμένου να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά και να αξιολογήσει την αγωνιστική ετοιμότητα του Αντετοκούνμπο. Η έρευνα σχετίζεται με ενδεχόμενη παραβίαση των κανονισμών όσον αφορά την πολιτική συμμετοχής των παικτών από τη διοίκηση των Μπακς.

Το NBA, μάλιστα επειδή έχει εντοπίσει αντιφάσεις ανάμεσα στην πρακτική των «ελαφιών» και τις δηλώσεις όσον αφορά τον τραυματισμό του 31χρονου σούπερ σταρ, διερευνά επίσης και τον επικοινωνιακό «πόλεμο» ανάμεσα στον 31χρονο αστέρα και την ομάδα. Όπως μεταδίδουν οι Αμερικανοί ρεπόρτερ, τα δεδομένα που παρέδωσε στη λίγκα η διοίκηση των Μπακς διαφέρουν από τα στοιχεία που κοινοποίησε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης.

«Ηλίθιος όποιος νομίζει ότι δε θέλω να παίξω»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέτος έχει μόλις 36 συμμετοχές. Είναι ο μικρότερος αριθμός αγώνων που έχει δώσει σε μία σεζόν από όταν πήγε στο NBA. Ο ίδιος, μάλιστα υποστηρίζει ότι δεν παίζει παρά το γεγονός πως βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστική φόρμα.

Ο Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκε σχετικά, παραχωρώντας δηλώσεις τα ξημερώματα του Σαββάτου (04/04). Ανέφερε μάλιστα πως όποιος πιστεύει ότι είναι δική του η επιθυμία να μην αγωνιστεί, είναι «ηλίθιος» και πως δε γνωρίζει τι παιχνίδι κρύβεται πίσω από την απουσία του.

Giannis:



“I’m available to play, but I’m not in the game. I’m available to play today. Right now. Do I look like I’m not available?… I don’t see myself in the first 12. I don’t see myself in the starting lineup. I don’t know what game is being played right here, I just don’t… pic.twitter.com/NzqLHMP1BE — Legion Hoops (@LegionHoops) April 4, 2026

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Είμαι διαθέσιμος να παίξω, αλλά δεν είμαι στο παιχνίδι. Μπορώ να παίξω σήμερα, αυτή την στιγμή! Είμαι υγιής. Δεν μου αρέσει όταν με αναγκάζουν να κάνω πράγματα αντίθετα με τη φύση μου. Είμαι παίκτης. Πληρώνομαι για να παίζω. Ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε; Όταν κάποιος μου λέει να μην παίξω ή να μην ανταγωνιστώ, είναι σαν προσβολή για μένα.

Οπότε, δεν ξέρω πού θα πάει η σχέση από εκεί και πέρα. Καταλαβαίνω τις συνθήκες; Ναι. Δεν θα μπούμε στα playoffs.Για κάποιους, δεν αξίζει τον κόπο να βρίσκομαι εκεί έξω. Αλλά για μένα, είναι κάτι που πάει κόντρα στη φύση μου, φίλε. Τι μου λες; Η επόμενη φορά που θα παίξω μπάσκετ είναι τον Οκτώβριο; Γιατί; Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν θέλω. Θέλω να παίξω μπάσκετ. Γεννήθηκα για να παίζω μπάσκετ.

Όταν έπαιξα τον πρώτο μου αγώνα στο NBA, ο Άλεξ ήταν 11 ετών. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τον μεγάλωσα σχεδόν εγώ. Είναι σε θέση να είναι στην ομάδα, να ντύνεται και να κυνηγάει μια ευκαιρία να γίνει σπουδαίος. Και πραγματικά πιστεύεις ότι δεν θέλω να ντυθώ και να παίξω με τον αδερφό μου; Όποιος το πιστεύει αυτό είναι ηλίθιος», δήλωσε κατηγορηματικά.

Υπενθυμίζεται πως οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται και μαθηματικά πλέον εκτός Play Offs, αφού έχουν υποστεί φέτος 47 ήττες σε 77 αγώνες.