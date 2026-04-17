ΝΒΑ: Αυτή θα είναι η νέα ομάδα του Αντετοκούνμπο σύμφωνα με πρώην παίκτη των Μπακς

Ο Γιάννης Αντεντοκούνμπο μετράει 13 χρόνια παρουσίας στο Μιλγουόκι και το σενάριο πιθανής αποχώρησης μοιάζει να είναι πιο κοντά από ποτέ.

Η σχέση του με τους Μπακς είναι στα «σχοινιά» ειδικότερα μετά τον τραυματισμό του «Greek Freak» κόντρα στους Πέισερς. Μάλιστα, ο front office των ελαφιών πρότεινε στον Greek Freak να μην αγωνιστεί για το υπόλοιπο της σεζόν, με τον Αντετοκούνμπο να μην συμφωνεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει ρήξη στην σχέση των δυο πλευρών.

Τα σενάρια έχουν αρχίσει ήδη να «φουντώνουν» για το ποια ομάδα θα αποκτήσει τον σουπερ σταρ των Μπακς. Ο παλαίμαχος φόργουορντ των «Ελαφιών», Τσάρλι Βιλανουέβα, μίλησε στο «Το the Baha Podcast» όπου είναι συμπαρουσιαστής και έδωσε την δική του εκδοχή για το μέλλον του Αντεντοκούνμπο.

Σύμφωνα με τον πρώην παίκτη του Μιλιγουόκι, ο οποίος αγωνίστηκε απο το 2006 έως το 2009, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι παίκτης των Ορλάντο Μάτζικ, ενώ παράλληλα «εμπλέκει» το όνομα του Πάολο Μπανκέρο σε περίπτωση ανταλλαγής όπως δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής: «Ξέρετε που θα πάει ο Γιάννης; Στους Ορλάντο Μάτζικ. Στη θέση του θα έρθει στους Μπακς ο Πάολο Μπανκέρο, θυμηθείτε το. Ξέρετε ότι εμπλέκομαι στους Μπακς αυτή την περίοδο. Έχω επαφές με τον οργανισμό. »

Θυμίζουμε, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για τα «Ελάφια» ολοκληρώθηκαν, με τους Μπακς να μένουν εκτός PlayOffs μετά από 10 χρόνια.