«Βόμβα» με Γιάννη Αντετοκούνμπο: Σενάρια αποχώρησης από τους Μπακς και νέα δεδομένα

Η φετινή χρονιά δεν είχε καμία σχέση με τις υψηλές προσδοκίες που συνόδευαν τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε σε μόλις 36 παιχνίδια, έχοντας μεν εξαιρετικούς αριθμούς (27.6 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ), ωστόσο η ομάδα του δεν κατάφερε καν να μπει στη διαδικασία του play-in, ολοκληρώνοντας πρόωρα τη σεζόν.



Το πρόωρο φινάλε έφερε ξανά στο προσκήνιο το μεγάλο ερώτημα: Μπορεί ο Γιάννης να συνεχίσει σε μία ομάδα που δεν δείχνει ικανή να διεκδικήσει τίτλο; Τα αμερικανικά Μέσα ήδη ανοίγουν τη συζήτηση, με το ESPN να παρουσιάζει σενάρια αποχώρησης



Ήρθε η ώρα της αποχώρησης για τον Αντετοκούνμπο



Στο πάνελ του ESPN, οι απόψεις ήταν ξεκάθαρες. Ο Danny Green τόνισε πως ο Γιάννης «ξέρει πολύ καλά τι θέλει και τι πρόκειται να κάνει», ενώ ο Kendrick Perkins εμφανίστηκε ακόμα πιο κατηγορηματικός, λέγοντας πως «όλα δείχνουν ότι θα πάει σε άλλη κατεύθυνση».



Ακόμα πιο αποκαλυπτικός ήταν ο Shams Charania, ο οποίος υποστήριξε πως οι Μπακς είχαν ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με άλλες ομάδες πριν το trade deadline. «Ο Γιάννης θέλει να διεκδικεί τίτλους και αυτή η ομάδα δεν του το προσφέρει», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Παρά τη φημολογία, ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο κράτησε χαμηλούς τόνους. Μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, όταν ρωτήθηκε αν αυτό ήταν το φινάλε του με τους Μπακς, η απάντησή του άφησε τα πάντα ανοιχτά: «Δεν ξέρω. Δεν είναι στο χέρι μου πια. Θα δούμε».



Η επόμενη offseason αναμένεται «καυτή», με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα storylines του NBA. Και αυτή τη φορά, το ενδεχόμενο μιας ιστορικής αποχώρησης μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ.